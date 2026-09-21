Bir basın raporu, dün pazar günü Madrid derbisinde başrolünde Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ın yer aldığı çarpıcı bir olayı ortaya çıkardı.

"The Sun" gazetesi, Real Madrid'in derbide 2-1 kaybettiği maç sırasında Jude Bellingham'ın Atletico'nun Arjantinli yıldızı Giuliano Simeone'ye "lanet olası korkak" dediğinin görüldüğünü belirtti.

İngiltere'nin yıldızı Bellingham'ın, geçen yaz Dünya Kupası'nın ardından Simeone ile daha önceden bir anlaşmazlığı vardı.

Gerginlikler, dün pazar günü Wanda Metropolitano stadında Real Madrid'in 2-1 mağlup olduğu ve son derece gergin geçen maçın ardından tırmandı.

Real Madrid'in ikinci yarıda skoru eşitlemeye çalıştığı sırada Simeone, Bellingham'a doğru bir tekme savurdu; 23 yaşındaki Üç Aslanlar milli takımının yıldızı da onunla yüzleşmek için hızla yerden fırladı.

Atletico'nun deneyimli orta saha oyuncusu Koke, Bellingham'ı uzaklaştırarak durumu yatıştırmaya çalıştı, ancak Real Madrid'in yıldızı son sözü söylemekte kararlıydı.

İngiltere'de Premier Sports kanalında yayınlanan kameralar, Bellingham'ı "Canın cehenneme seni lanet olası alçak" diye bağırırken yakalamış gibi görünüyor.

Eski Borussia Dortmund yıldızı, maçın daha erken bir bölümünde bir başka Arjantinli milli oyuncuyla yaşadığı tartışmanın ardından zaten öfkeliydi.

Cristian Romero, hakemin video yardımcı hakem teknolojisi ekranına gönderilmesine rağmen, Bellingham'a yaptığı sert müdahale nedeniyle bir şekilde kırmızı karttan kaçınmayı başardı ve ardından Romero, Bellingham ile alay ediyor gibi göründü.

Bitiş düdüğünün çalmasıyla öfkeli Bellingham, kararlarını sorgulamak için hakem Ortiz Arias'ın peşine düştü.

Bellingham, "İki kırmızı kart, iki, iki" diye bağırdı.

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Sonuç, oldukça pahalıya patladı; Real Madrid La Liga'da dördüncü sıraya gerilerken, Atletico üç haftalık milli araya ikinci sırada girdi.

Real Madrid, bir sonraki maçında 10 Ekim Cumartesi günü dokuzuncu sıradaki Villarreal'i ağırlayacak; Atletico Madrid ise Alaves ile karşılaşmak için deplasmana gidecek.