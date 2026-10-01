Irak Futbol Federasyonu'nun pusulası, önümüzdeki günlerde büyük bir teknik sarsıntıya doğru yöneliyor. Bunun arkasında, "Mezopotamya Aslanları" milli takımının Körfez Kupası'ndan acı bir şekilde elenmesi ve bu elenmeden önce Dünya Kupası elemelerinden beri süregelen hayal kırıklığı yatıyor.

Bu bağlamda, spor medyacısı Hişam Muhammed, "Er-Rabia es-Sporteyye" kanalındaki "Vaktü'l-Halic" programına çıkışı sırasında, Irak Federasyonu kulislerinde Avustralyalı teknik direktör Graham Arnold ile sözleşmeyi feshetme yönünde ciddi ve güçlü bir eğilim bulunduğunu ortaya koydu.

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Medyacı, hâlen Cidde kentinde bulunan Irak Federasyonu Başkanı Yunus Mahmud'un bu dosyayı görüşmek üzere yönetim kurulu üyeleriyle acil ve yoğun toplantılar düzenlediğini ve teknik direktörün devam etmesinin bir fayda sağlamayacağı gerekçesiyle görevden alınmasının gerekliliği konusunda çoğunluğun neredeyse tam bir fikir birliği içinde olduğunu belirtti.

Değişime yönelik bu güçlü arzu, Arnold'a yönelik sert eleştirilerin sonucunda ortaya çıkıyor. Bu eleştiriler; kadro seçimlerindeki teknik karmaşa ve kader maçlarının yönetimindeki belirgin dağınıklık nedeniyle yöneltildi. Söz konusu hatalar açıkça görüldü ve Körfez turnuvası boyunca takımın durumunun kritik hale gelmesine yol açtı.

Kararın ciddiyetine rağmen, Irak Federasyonu zorlu bir zaman sınavıyla karşı karşıya; bu da Suudi Arabistan Krallığı'nda düzenlenmesi planlanan 2027 Asya Kupası finallerine katılım için resmi hazırlıkların başlamasından önce elde kalan sürenin darlığından kaynaklanıyor.

Hatırlanacağı üzere, Irak milli takımının Körfez şöleninden elenmesi trajik ve acımasız bir senaryoyla gerçekleşti. Takımın yalnızca Suudi Arabistan karşısında yenilgiden kaçınması ya da Umman'ın puan kaybetmesi gerekiyordu; ancak Umman'ın Kuveyt'i yenmesi ve Aslanların Yeşil Şahinler karşısında mağlup olması, şanslarının eşitlenmesine ve Irak'ı resmen eleyen kura sistemine başvurulmasına yol açtı.