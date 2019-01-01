'Kızgın' Lewandowski, Kovac'ı eleştirdi

Liverpool'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Bayern Münih'in süper yıldızı Lewandowski'den teknik direktörüne üstü kapalı eleştiriler geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden , Anfield'da 0-0 berabere kaldığı 'a Allianz Arena'da 3-1 kaybedince turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Müsabakanın ardından yapılan tüm açıklamaların arasında en dikkat çekeni, Bavyera ekibinin süper yıldızı Robert Lewandowski'den geldi.

Sadio Mane (2) ve Virgil van Dijk'ın golleriyle kaybettikleri müsabakanın ardından beIN Sports'a konuşan Lewandowski, elenmelerini Niko Kovac'ın defansif anlayışına bağladı.

"İlk maçta hiç risk almadık ve yeterli hücum aksiyonlarını gösteremedik. Rövanşta da hücum edip gol atmayı çok düşünmedik ve pozisyona giremedik. Kendi evimizdeydik ve böyle oynamamalıydık. Bu nedenle Liverpool bizi mağlup etti." diyen Lewandowski, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mutlu değilim. Kızgınım. Çünkü daha iyisini yapmalıydık ve yapmadık."

Polonyalı forvet oyuncusu, sezonun kalan bölümünde 'yı ve Kupası'nı kazanmaları gerektiğini ifade etti.

Bayern, Bundesliga'da averaj farkıyla Dortmund'un önünde lider durumda bulunuyor.