Kız arkadaşı yüzünden: Icardi'ye 2099 yılına kadar ceza!

Sezon başlangıcı Mauro Icardi için ideal olmadı; Türk kulübü Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Arjantinli forvet, geleceğiyle ilgili birçok soru işareti arasında hâlâ kulüpsüz durumda.

Şimdi ise Icardi yeni bir darbe aldı. İspanyol "AS" gazetesine göre, partnerinin paylaştığı ve aralarında süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmanın da bulunduğu bir dizi trafik ihlalini belgeleyen videonun yayılmasının ardından, araç kullanmaktan men edilmesine karar verildi.

Cezayı, Arjantin başkenti Buenos Aires'teki Ulaştırma Bakanlığı verdi. Buenos Aires eyaletindeki "13927 sayılı Bölgesel Kanun" uyarınca, ihtiyati men cezasının bitiş tarihi ise sembolik olarak 1 Ocak 2099 olarak belirlendi.

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Videoda Icardi'nin şu anki partneri, Eugenia "La China" Suarez, emniyet kemeri takmadan ve araç hareket hâlindeyken vücudunun yarısından fazlasını arabanın penceresinden dışarı çıkarmış hâlde göründü. Bu sırada aracı oyuncunun kendisi kullanıyordu; ehliyetinin süresinin dolduğu ise daha sonra ortaya çıktı.

Buenos Aires'teki resmi merci, bu ihlalin sürücü belgesinin geri alınmasını gerektirdiğini ve Icardi'nin ehliyetini geri alabilmesi için bir sınavdan geçmesi gerektiğini açıkladı ve şöyle dedi: "İhtiyaten men edilmesine karar verdik. Yeni bir ehliyet almadan önce araç kullanma ehliyeti değerlendirilmelidir. Yol güvenliği istisna kabul etmez."

Futbol tarafında ise Arjantinli forvetin geleceği şu ana kadar belirsizliğini koruyor. İsmi Katar, Meksika ve Arjantin liglerinden bir dizi kulüple anılırken, gelecekteki adresi konusunda henüz resmi bir anlaşmaya varılmış değil.



