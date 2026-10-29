Suudi Arabistan Roshn Ligi, müsabakadaki merakla beklenen El-Huloud karşılaşması öncesinde Nassr'ın kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu şaşırttı.

Nassr, bugün perşembe günü, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park sahasında El-Huloud'u konuk ediyor.

Maçtan saatler önce Suudi gazeteci Abdülaziz el-Mureysel, Suudi Lig Birliği'nin Nassr'ın El-Faysali filelerine attığı ikinci gol konusundaki nihai tutumunu netleştirdiğini doğruladı.

Nassr, geçen cuma günü Roshn Ligi'nin on birinci haftasında El-Mecmaa Spor Şehri Stadı'nda oynadıkları maçta El-Faysali'yi 3-1 mağlup etti.

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Maça, Cristiano Ronaldo'nun parlak performansı damga vurdu; Portekizli yıldız, vatandaşı Joao Felix'in bir serbest vuruştan gönderdiği ortayı kafa vuruşuyla filelere göndererek Nassr'ın ikinci golünü 49. dakikada kaydetti.

Ancak sosyal medya kullanıcılarından bazıları, golün Portekizli yıldız tarafından değil, El-Faysali savunmacısı Andre Giroto tarafından kendi kalesine kaydedildiğini öne sürerek bir tartışma ortamı yarattı.

El-Mureysel, Suudi Lig Birliği'ndeki Uygunluk Komitesi'nin, Nassr ile El-Faysali maçının hakemiyle yazışmak da dahil olmak üzere golün sahibini belirlemeye yönelik tüm resmi adımları attıktan sonra golü Cristiano Ronaldo adına tescil ettiğini doğruladı.

Suudi gazeteci, Portekizli yıldıza kararın şahsen bildirildiğine ve gol siciline artık 982 gol yazdırdığına dikkat çekti.

Bu gol, Nassr'ın kaptanı için büyük önem taşıyor; kariyerindeki 982. golü olması nedeniyle, futbol tarihinde 1000 gol barajına ulaşan ilk oyuncu olmaya yalnızca 18 gol kaldı.