Sarı-siyahlıların yetkilileriyle 19 yaşındaki Polonyalının tarafı arasındaki temasın yazdan bu yana "neredeyse hiç azalmadığı" belirtiliyor. Ayrıca transferin "sorunsuz" biçimde gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor.

Genç millî oyuncu, geçtiğimiz transfer döneminde de BVB için güçlü bir aday olarak görülüyordu. Dortmund ekibi o dönemde çapraz bağından sakatlanan yeni transfer Giannis Konstantelias'ın yokluğuna uygun bir çözüm arıyordu.

Yazın BVB'nin yanı sıra 1. FC Köln'ün de genç oyuncuyla ilgilendiği söyleniyordu. Ancak Regula, sözleşmesinin 2028'e kadar sürdüğü ülkesinde kaldı.

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Özel plan: BVB, Marcel Regula'yı nasıl kullanacak?

Sky'ın bilgilerine göre bu büyük yetenek için yaklaşık yedi milyon avroluk bir bonservis bedeli konuşuluyor. Bild gazetesine göre Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, Regula'nın bugüne kadarki oyuncu profilini değiştirmeyi planlıyor. Habere göre Dortmund ekibi, oyuncuyu farklı bir pozisyona hazırlayacak. Regula'nın, Lubin'dekine kıyasla çok daha savunma ağırlıklı bir rolde oynatılması ve sağ bek Julian Ryerson'ın yedeği olması planlanıyor.

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Bu fikrin ardında savunmanın sağındaki kadro boşluğu yatıyor. Yan Couto'nun yazın İtalya'daki Como 1907'ye transfer olmasının ardından kadroda asıl mevkisi sağ bek olan ikinci bir oyuncu kalmadı. Ryerson'ın forma giyemediği son dönemde sol bek Daniel Svensson sağ tarafta görev yapmak zorunda kaldı. Bu geçici çözümün kulüp içinde de ideal görülmediği anlaşılıyor.

19 yaşındaki Regula, Polonya Ekstraklasa'sında bu sezon şu ana kadar 10 maçta iki gol attı. Bu maçlarda neredeyse her zaman alışık olduğu 10 numara pozisyonunda oynadı.