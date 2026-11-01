Barcelona'nın yıldızı Fermin Lopez, önümüzdeki kış transfer döneminde Manchester United'a transfer olacağına dair iddialarla ilgili tartışmalara nokta koydu.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto, cuma günü "Radio Marca"da Manchester United'ın Fermin Lopez ve Pablo Barrios ile anlaşmaya büyük ilgi duyduğunu açıklamış; İngiliz kulübünün, Barcelona ve Atletico Madrid'in iki yıldızının sahip olduğu özelliklere sahip bir orta saha oyuncusu aradığını ve her iki oyuncunun da durumunu gerçekten sorduğunu belirtmişti.

Ancak Fermin, "As" gazetesine göre bu haberlere sert bir şekilde yanıt vererek şunları söyledi: "Manchester United'la ilgili söylentiler mi? Bu tür haberlerle ilgilenmiyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Burada, Barcelona'da mümkün olduğunca uzun süre kalmak istiyorum. Futbol kariyerimi bu kulüpte tamamlamayı ve burada emekli olmayı umuyorum."

Fermin Lopez'in Barcelona ile sözleşmesi 2031 yazına kadar uzanıyor. Oyuncu, bu sezon 13 maça çıktı, 6 gol attı ve aynı sayıda asist yaptı.