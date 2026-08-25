Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, yaz transfer döneminde Katalan kulübüne transferini tamamlamak için Barcelona kulübüne ait havalimanı salonuna ulaştı.

Livakovic, yarın çarşamba günü Barcelona ile sağlık kontrolünden geçmeye ve Blaugrana ile dört yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre Barcelona, Türk kulübüyle sözleşmesine yalnızca bir yıl kalan Hırvat milli kaleci karşılığında Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeyecek.

Transferin bedeli 2 milyon euro sabit ücret ve buna ek olarak bonus niteliğinde 2 milyon euro daha olarak belirlendi, ancak bu sezonki rolü hâlâ netleşmiş değil.

Başlangıçta Barcelona, Livakovic'i bu sezon Dinamo Zagreb'e kiralamayı ve Cech'in Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından gelecek sezon geri getirmeyi planlıyordu.

Bununla birlikte, Joan Garcia'nın yedeği olarak kalması da mümkün.

Nitekim Livakovic, Katalan gazetesinin aktardığına göre gelişinde bunu bizzat şu sözlerle doğruladı: "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu sezon burada kalacak mıyım? Göreceğiz."

Livakovic'in Barcelona'nın ikinci kalecisi olarak kalıp kalmaması, kulübün mali fair play kurallarına göre içinde bulunduğu duruma bağlı olacak. Eğer Barcelona'nın maaş bütçesinde yeterli alan varsa Livakovic takıma anında katılacak, aksi takdirde muhtemelen Dinamo Zagreb'e kiralanma ihtimali araştırılacak ve 2027 yazında katılarak Barcelona'nın ikinci kalecisi olacak.

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