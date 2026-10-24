Kısa bir mesajla: Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, Suudi kulübünün kuruluş yıl dönümünü kısa bir mesajla kutlamayı ihmal etmedi.

Nassr kulübü, bugün cumartesi, 71. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kulüp, 24 Ekim 1955 tarihinde kurulmuştu.

Ronaldo, sosyal medya platformu "X" üzerindeki hesabından paylaştığı kısa mesajda şunları yazdı: "71 yıllık tutku, Nassr kulübüne mutlu yıllar".

Suudi kulübü ise resmi "X" hesabından mesajı yeniden paylaşarak şu yorumu yaptı: "71 yıl önce kazınmış ve yazılmış büyük bir miras ve tarih; birlikte anlatılacak yeni bir tarih yaratacak ve yazacağız".

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Portekizli yıldız, önceki kulübü Manchester United ile olan sözleşmesini 2022 Katar Dünya Kupası öncesinde feshetmesinin ardından Ocak 2023'te bedelsiz olarak katıldığı Nassr forması giyiyor.

Al-Awwal Park stadyumuna geldiği günden bu yana başkent ekibinin kaptanlık pazubandını taşıyan Ronaldo, geçen sezon takımın 7 yıllık aradan sonra Suudi Roshn Ligi şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulundu.

"Madeira Roketi" ayrıca Nassr ile 2023 Arap Kulüpler Şampiyonası kupasını kazandı ve bireysel düzeyde 2023-2024 ile 2024-2025 sezonlarında Suudi Roshn Ligi gol kralı unvanını elde etti.

Ronaldo, Nassr forması altında yeni bir olağanüstü rekora ulaşmayı bekliyor; futbol tarihinde 1000 gol atmayı başaran ilk oyuncu olması için yalnızca 18 gole ihtiyacı var.