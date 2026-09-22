Kış transferi: Galatasaray, Real Madrid'in yükünü hafifletir mi?

Fransız Eduardo Camavinga'nın Real Madrid'deki rolü geriledi ve oyuncu, yaz döneminde takımdan ayrılmasının açıkça beklendiği isimler arasında gösterildikten sonra artık teknik direktör José Mourinho ile ilk on bir seçenekleri arasında bile yer almıyor.

Camavinga bu sezon Real Madrid ile 6 maçta forma giydi, ancak katkısı sınırlı, hatta belki de önemsiz düzeyde kaldı. Beyazlı takım, birçok kişinin talep ettiği o orta saha karakterinden yoksun olsa da Camavinga bu fırsatı değerlendiremedi.

Fransız oyuncu, Real Madrid'e 2021 yaz transfer döneminin sonunda geldi ve o sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu muhteşem performansla herkesi şaşırttı; bu da oyuncu adına çok daha parlak bir gelecek vaat ediyordu.

Sonraki sezonlarda zaman zaman sol bek olarak da iyi bir performans sergiledi, ancak performansı zamanla giderek geriledi.

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Galatasaray yeniden gündemde

Geçen sezon Camavinga sık sık eleştirilerin odağındaydı ve gelişiminin sınırlı kalması, mevkisinde beklenen çözümleri üretememesiyle bir bakıma hesap dışı kaldı; bu nedenle José Mourinho şimdiye kadar ona büyük ölçüde güvenmedi.

Foot Mercato sitesi şunları yazdı: "Bu durum, geleceğine dair yeni söylentileri güçlendiriyor; bunların arasında Türk 'Fanatik' sitesinin Galatasaray'ın oyuncunun hizmetlerine ilgi duyduğuna dair aktardıkları da yer alıyor."

Ve şunu açıkladı: "Türk takımı Fransız oyuncuyu radarına aldı ve önümüzdeki ocak ayında kadrosuna katmayı planlıyor."

Şöyle tamamladı: "Buna rağmen ne Camavinga ne de Real Madrid, en azından şimdiye kadar, ayrılığını düşünmüyor." Ancak önümüzdeki aylarda her şey değişebilir.

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