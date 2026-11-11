Barcelona, Alejandro Balde'nin geleceğini çevreleyen belirsizlik ve Katalan kulübünden ayrılma ihtimali gölgesinde, sol bek mevkisindeki krize çözüm arayışıyla önümüzdeki kış transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanıyor.

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Katalan "Sport" gazetesi, Barcelona'nın, Enzo Maresca'nın yönetimindeki Manchester City'de yeterince forma şansı bulamayan Cezayirli Rayan Aït-Nouri'nin durumunu takip ettiğini ortaya koydu. Oyuncu, eski konumunu geri kazanmak ve düzenli oynama süresi elde etmek amacıyla önümüzdeki ocak ayında hava değişikliğine açık hâle geldi.

Habere göre, 25 yaşındaki Cezayirli oyuncu, İngiliz takımına transfer olduğundan bu yana ilk on birde kalıcı bir yer edinmeyi başaramamasının ardından Manchester City'deki mevcut durumundan memnun değil. Bu da hem oyuncuyu hem de yakın çevresini sezonun ortasında ayrılma ihtimalini değerlendirmeye itiyor.

Eski bir transfer yeniden Barcelona'nın gündeminde

"Sport", Aït-Nouri'nin hücum yetenekleri ve topu ileri taşıma becerileri sayesinde Barcelona'nın aradığı teknik özelliklere uyduğuna dikkat çekti. Ayrıca dar alanlarda oynayabilme ve rakip bölgelerde sayısal üstünlük yaratmak için takım arkadaşlarıyla uyum sağlama kabiliyetine de sahip.

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Barcelona'nın Cezayirli bek oyuncusuna olan ilgisi yeni değil. Kulübün sportif yönetimi, oyuncuyu Manchester City'ye transfer olmadan önce de takip etmişti; ancak İngiliz kulübü o dönemde transferi kendi lehine sonuçlandırmayı başarmıştı.

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Manchester City, haziran 2025'te Aït-Nouri'yi Wolverhampton'dan, Premier Lig'de dikkat çekici performanslar sergilemesinin ardından 2030 yazına kadar geçerli bir sözleşmeyle kadrosuna katmıştı.

Cezayirli bek, Wolverhampton'daki son sezonunda Premier Lig'de 37 maça çıkmış, 4 gol atıp 6 asist yaparak öne çıkan hücum yeteneklerini kanıtlamış ve ardından Etihad Stadyumu'na transfer olmuştu.

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Ancak Manchester City'deki deneyimi beklenen şekilde gitmedi; asli bir rol üstlenemedi ve önümüzdeki transfer döneminde ayrılık ihtimallerinin artmasıyla geleceği soru işareti hâline geldi.

Manchester City'nin şartı Barcelona'nın işini zorlaştırıyor

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Barcelona'nın Aït-Nouri'yi transfer etme ilgisine rağmen, Katalan gazetesinin belirttiğine göre asıl engel transferin mali formülünde ortaya çıkıyor.

"Sport", Manchester City'nin oyuncudan ocak ayında kiralık olarak ayrılmaya karşı olmadığını, ancak kiralayan kulübü önümüzdeki haziranda sözleşmeyi kesin olarak satın almaya zorunlu kılacak bir madde eklemeyi tercih ettiğini açıkladı.

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Bu şart, transfer piyasasındaki mevcut fırsatları değerlendirmeye çalışan ve önümüzdeki yaz başka mevkileri takviye etme planlarını etkileyebilecek büyük meblağlar altına girmek istemeyen Barcelona için bir sorun teşkil ediyor.

Ayrıca Katalan kulübü büyük bir mali yatırım taahhüdüne girmekte aceleci davranmak istemiyor; özellikle de transferin tamamlanması, takım içindeki durumunu değiştirme şansını hâlâ elinde bulunduran Balde'nin geleceğindeki gelişmelere bağlı olduğundan.

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Balde'nin geleceği transferin anahtarı

Barcelona'nın Aït-Nouri için yapabileceği hamle, Hans Flick yönetiminde rolü azalan ve kış transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen Alejandro Balde'nin akıbetine bağlı.

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"Mundo Deportivo" gazetesi daha önceki bir haberinde, ilk on birdeki yerini geri kazanma isteğine rağmen Alman teknik direktörün planlarındaki varlığı azalan Balde'nin, daha fazla forma şansı aramak için Barcelona'dan ayrılma fikrini kabullenmeye başladığını ortaya koymuştu.

İspanyol basınındaki haberler Roma'nın İspanyol bek oyuncusunu transfer etmeye ilgi duyduğuna işaret ederken, İtalyan basınındaki haberler Barcelona'nın oyuncunun ayrılığından mali olarak yararlanma ihtimali karşısında Juventus'un da oyuncunun durumunu takip eden kulüpler arasında yer aldığından söz etti.

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Balde'nin ayrılığı, sol bek mevkisindeki en önemli doğal seçeneklerden biri olması nedeniyle Barcelona açısından teknik bir zorluk anlamına geliyor. Bu da sezonun ikinci yarısında bu mevkiyi yeterli takviyeden yoksun bırakmamak için uygun bir alternatifle anlaşmayı zorunlu kılıyor.

Manchester United ve Juventus, Cezayir yıldızını takip ediyor

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Barcelona, Aït-Nouri dosyasında tek başına hareket etmiyor; Manchester United, geçen transfer döneminde oyuncuyla anlaşmaya çalışmasının ardından durumunu takip ediyor. Juventus da oyuncunun hizmetlerini almaya ilgi duyan kulüpler arasında yer alıyor.

"Sport", oyuncunun menajeri Ali Barat'ın son aylarda, transfer piyasasıyla ilgili bir dizi dosyayı görüşmek üzere Barcelona'nın sportif direktörü Deco ile birkaç kez görüştüğünü ve bunun iki taraf arasındaki iletişim kanallarını açık tuttuğunu aktardı.

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Menajer, daha önce Barcelona'ya, haberlere göre Real Madrid'e katılmaya yakın olan genç yetenek Jay Gabriel ile anlaşma imkânını da sunmuştu.

Aït-Nouri'nin Manchester City'deki deneyimini kurtarma isteği ile Barcelona'nın sol bek mevkisini takviye etme olası ihtiyacı arasında, transfer her iki taraf için de uygun bir fırsat gibi görünüyor. Ancak sonuçlanması, İngiliz kulübünün kiralama şartları konusundaki tutumuna ve önümüzdeki haftalarda Balde'nin geleceğine dair yaşanacak gelişmelere bağlı kalmaya devam edecek.