Real Betis oyuncusu Facundo Bernal'in bugün La Liga maçında Barcelona karşısında 54. dakikada kırmızı kart görmesi, son on yılda İspanya La Liga'nın en büyük 3 kulübünün sayısal üstünlük ve sayısal eksiklik süreleriyle ilgili bir istatistiği yeniden gündeme taşıdı. Veriler, Katalan ekibinin Real Madrid ve Atletico Madrid'den çok daha uzun süre sayısal üstünlükle oynadığını gösteriyor.

Bernal, Lamine Yamal'a kafa attıktan sonra direkt kırmızı kart görmüştü. İspanya La Liga'nın 9. haftasında oynanan karşılaşma Barcelona'nın 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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İstatistik konusunda uzmanlaşmış "MisterChip" hesabına göre Barcelona, son on yılda rakiplerine karşı 1333 dakika sayısal üstünlükle oynarken, 471 dakika sayısal eksikle mücadele etti. Böylece net fark, Katalan ekibi lehine 862 dakikaya ulaştı.

Buna karşılık Real Madrid 570 dakika sayısal üstünlükle, 661 dakika sayısal eksikle oynadı ve net farkı -91 dakika oldu. Atletico Madrid ise 499 dakika sayısal üstünlükle, 829 dakika sayısal eksikle sahada kaldı; net farkı -330 dakika.

Kırmızı kartlar bazında ise aynı veriler, Barcelona'dan 30 oyuncunun, rakiplerinden ise 55 oyuncunun kırmızı kart gördüğünü ortaya koyuyor. Bu da Katalan ekibi lehine 25 vakalık bir pozitif fark anlamına geliyor.

Real Madrid'de 35 oyuncu kırmızı kart görürken, rakiplerinden 38 oyuncu oyundan atıldı; fark 3 vaka ile pozitif. Atletico Madrid'de ise 45 oyuncu kırmızı kart gördü, rakip takımlardan 29 oyuncu atıldı; fark 16 vaka ile negatif.

İstatistik yalnızca sahada bulunan oyuncuların kırmızı kart görmesi durumlarını kapsıyor; yedek oyunculara gösterilen kırmızı kartlar hesaba katılmıyor.







