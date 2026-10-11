Real Madrid ile Villarreal maçının hakem raporunun detayları, rakip takımın oyuncularından birinin saçını çektiği için kırmızı kart gören ve bu kartın ardından öfkeli bir tepki veren Vinicius Junior'ı bekleyen olası cezaları ortaya koydu. Bu durum, oyuncunun Barcelona karşısında oynanacak bir sonraki El Clasico maçında forma giyememesi anlamına gelebilir.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, hakem Isidro Diaz de Mera tarafından kaleme alınan Real Madrid-Villarreal maç raporu, bugünün ilk saatlerinde ortaya çıktı. Raporda, Vinicius Junior'ın karşılaşmanın 71. dakikasında Sarı Denizaltılar lakaplı takımın oyuncusu Saliba'nın saçını çekmesinin ardından yaşanan kırmızı kart detayları yer aldı.

Hakem başlangıçta kırmızı kart kararını vermedi; ardından Alejandro Muniz Ruiz'in uyarısı üzerine olayı VAR teknolojisi aracılığıyla inceledi.

Aynı ses kaydı sırasında, VAR odasındaki görevliler saha içindeki hakeme olayın "şiddet içeren davranış" kapsamına girdiğini bildirdi.

Castilla-La Mancha bölgesine mensup hakemin raporunda şöyle yazıyordu: "Top oyundayken ve top aralarında bir mücadele konusu olmaksızın rakip oyunculardan birinin saçını çekti."

Bu ifade, çarşamba günü açıklanması beklenen Disiplin Kurulu kararı beklenirken, şiddetle ilgili 130. maddeye göre iki olası cezanın önünü açıyor.

İlk olasılık, aynı maddenin ilk fıkrasına dayanarak oyuncuya yalnızca bir maç men cezası verilmesidir. Söz konusu fıkra şöyle diyor: "Oyun sırasında ya da oyun esnasında meydana gelen durumlardan birinin doğrudan sonucu olarak, davranışın tehlike içermesi ancak herhangi bir zarar veya yaralanmaya yol açmaması şartıyla şiddet içeren bir davranışta bulunmak, bir maçtan üç maça kadar ya da bir aya kadar men cezasıyla cezalandırılır."

Ancak raporun kendisi olayın "top aralarında bir mücadele konusu olmaksızın" meydana geldiğini belirtiyor ki bu ifade, aynı maddenin ikinci fıkrasına göre Vinicius'a iki maç men cezası verilmesinin önünü açıyor. Söz konusu fıkra şöyle diyor: "Önceki fıkrada tanımlanan davranış, oyuncunun top için mücadele edebilecek bir konumda olmadığı durumda oyun çerçevesinin dışında ya da oyunun durduğu sırada gerçekleşirse, iki maçtan üç maça kadar men cezasıyla cezalandırılır."

Buna göre, Disiplin Kurulu'nun üç üyesi, hakemin "top oyundayken, top aralarında bir mücadele konusu olmaksızın" ifadesinden ne kastedildiğini belirlemek zorunda kalacak.

Rapor ayrıca Brezilyalı oyuncunun kırmızı kartın ardından verdiği öfkeli tepkinin bir tasvirini de içeriyor. Hakem şöyle yazdı: "İhraç edildikten sonra, henüz sahada bulunduğu sırada kararıma yüksek sesle itiraz etmeye devam etti, saldırgan bir şekilde durduğum bölgeye doğru yöneldi ve takım arkadaşları onu tutmak zorunda kaldı; ağzından çıkan herhangi bir ifadeyi tam olarak tespit edemedim."

Bu olayla başa çıkmak için çeşitli olasılıklar bulunuyor. Bunların Brezilyalı oyuncu açısından en iyisi, davranışının spor düzenine aykırı bir tutum olarak değerlendirilmesidir; bu ihlalin cezası bir maçtan dört maça kadar men arasında değişiyor ve asgari cezanın uygulanması daha olası görülüyor.

Yönetmelik şöyle diyor: "Spor düzenine aykırı bir davranışta bulunan ve bu davranış basit bir ihlal olarak sınıflandırılan herkes, dört maça kadar men ya da 602 euroya kadar para cezasıyla cezalandırılır."

Vinicius açısından en kötü senaryo ise, davranışının Disiplin Kanunu'nun 127. maddesine göre hakemlere itiraz kapsamında sınıflandırılmasıdır. Söz konusu madde şöyle diyor: "Daha ağır bir ihlal teşkil etmediği sürece, orta hakeme, yardımcı hakemlere ya da dördüncü hakeme itiraz etmek, iki maçtan üç maça kadar ya da bir aya kadar men cezasıyla cezalandırılır."

Diğer bir olasılık ise, oyuncunun davranışının 124. maddeye göre hakeme hakaret ya da saygısızlık olarak değerlendirilmesidir. Söz konusu madde şöyle diyor: "Daha ağır bir ihlal teşkil etmediği sürece, hakemlere, görevlilere ya da spor otoritelerine aşağılama veya saygısızlık içeren ifade ya da davranışlarla hitap etmek, iki maçtan üç maça kadar ya da bir aya kadar men cezasıyla cezalandırılır."

Her iki durumda da ceza en az iki maçtan başlıyor ve tüm verilere göre olası asgari ceza, biri kırmızı kart diğeri sonraki tepkisi nedeniyle olmak üzere, Vinicius'un iki maç men edilmesi olacak.

Ancak davranışının oyun çerçevesinin dışında şiddet içeren bir tutum olarak değerlendirilmesi ve kırmızı karttan sonraki tepkisi nedeniyle iki maç daha eklenmesi durumunda ceza dört maça kadar çıkabilir.

Orta senaryo ise oyuncunun üç maç men edilmesidir; bu da ya kırmızı kart nedeniyle bir maç ve sonraki itirazları nedeniyle iki maç, ya da şiddet içeren davranış nedeniyle iki maç ve tepkisi nedeniyle bir ek maç şeklinde olabilir.

Tüm senaryolarda, Vinicius ayın 25'inde "Spotify Camp Nou" stadında oynanması planlanan Barcelona karşısındaki El Clasico maçında yer almayacak.