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Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

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Kırmızı kart mı, ayrılık mı… Al-Hilal, Salem Al-Dosari’nin kaderini belirleyecek

Transfers
Al Hilal
S. Al-Dawsari
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
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Suudi Arabistan

Suudi yıldızın sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda sona erecek

Al-Hilal Kulübü, takımın en önemli yıldızı ve kaptanı Salem Al-Dossari’nin önümüzdeki sezonun kaderini, oyuncunun takımdan ayrılacağına dair çıkan haberlerin ardından kesinleştirdi.

Bazı basın haberleri, Al-Hilal'ın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi'nin planlarında yer almayan Salem Al-Dossari'nin önümüzdeki sezon Al-Dir'ye veya Katar Ligi'ne transfer olmaya yakın olduğunu ortaya koymuştu.

Diğer haberlerde ise Inzaghi'nin "Tornado" lakaplı oyuncuyu yedek kulübesinden kullanmayı tercih ettiği belirtilmişti; bu da oyuncunun takımdan ayrılma olasılığını güçlendiriyordu.

Ancak Suudi "Al-Youm" gazetesi, Al-Hilal kulübünün Salem Al-Dossari'yi gelecek sezon da kadroda tutmaya karar verdiğini ve ayrılmasına izin vermeyeceğini doğruladı.

Önümüzdeki sezon, Suudi yıldızın “El-Za’im” ile geçireceği son sezon olacak; zira oyuncu, 2025 yılında iki sezonluk bir sözleşme imzalamış ve bu sözleşme 2026-2027 sezonunun sonunda sona erecek.

Salem Al-Dossari, tarih boyunca Al-Hilal’ın en önemli efsanelerinden biri olarak anılsa da, geçen sezon Inzaghi yönetimindeki takımda ve Suudi milli takımında performansında düşüş yaşadı.

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