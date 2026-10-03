Barcelona kulübü, cumartesi akşamı, hava koşullarının kötüleşmesinin ardından, İspanya Kadınlar Ligi kapsamında yarın pazar günü oynanacak olan beklenen El Clasico ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Mundo Deportivo gazetesi, Barcelona'nın Real Madrid ve Kadınlar La Liga yetkilileriyle yaptığı müzakerelerin ardından El Clasico'nun tarihinin değiştirilmesi konusunda bir anlaşmaya vardığını aktardı.

Barcelona, resmi bir açıklamayla, yarınki maçın başlangıçta belirlenen saat olan 17.00 yerine saat 19.00'da başlayacağını duyurdu.

Katalan kulübü, yeni saatin hava durumu tahminleri ve organizasyonel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tüm taraflar arasında kararlaştırıldığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni saatin mümkün olduğunca erken teyit edilmesi, üyelerin ve taraftarların işini kolaylaştırmak, onların ulaşımlarını planlamalarına ve maça daha fazla zamanla ve daha rahat bir şekilde gelmelerine olanak tanımak amacıyla gelmektedir."

Barcelona şunu vurguladı: "Stada küçük ve katlanabilir şemsiyelerle girilmesine izin verilmektedir; uzun ve sert şemsiyeler ise yürürlükteki güvenlik yönetmeliklerine göre izinli değildir."

AS gazetesi ise Katalonya kıyılarını vuran fırtınanın, kırmızı alarm durumunu pazar günü öğle saat 14.00'e kadar sürdürdüğünü açıkladı.

Tahminler, Katalonya bölgesinde yağış ihtimalinin büyük ölçüde artacağına, ayrıca risk düzeyinin yükseleceğine işaret ediyor.



