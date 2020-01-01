Kırklarelispor'dan taraftarına Fenerbahçe jesti
Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun sürprizini yapan Kırklarelispor, Fenerbahçe ile Kadıköy'de yapacağı maça hazırlanıyor. Trakya ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul devi ile oynayacağı maçın biletlerinin ücretsiz olacağını bildirdi.
📣 Fenerbahçe deplasmanı için biletler ÜCRETSİZ’dir, kulüp binamızdan temin edebilirsiniz. pic.twitter.com/a05MsaUHBL— GMG Kırklarelispor (@KirklarelisporK) February 9, 2020
Kırklareli'nde oynanan ilk maç 3-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona ermişti. Yeşil beyazlı ekip, sırasıyla 1954 Kelkit, MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükselmişti.
Öte yandan Kırklarelispor, Fenerbahçe ile oynanan ilk maçta, bilet almasına karşın stada giremeyen taraftarların ligin kalan maçlarında biletlerini göstermesi takdirde ücretsiz olarak tribüne girebileceklerini açıkladı.