Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho, bugün cumartesi günü, yarın pazar günü LaLiga'da Malaga ile oynanacak maçta Marc Cucurella'yı ilk on birde sol bek olarak sahaya süreceğini açıkladı. Bu sezon Merengues'in ilk iki maçında, Espanyol ve ardından Real Sociedad karşısında ilk on birde forma giyen Alvaro Carreras ise yedek kulübesinde yer alacak.

Bu konuda İspanyol "AS" gazetesi, Carreras'ın geçtiğimiz maçın 10. dakikasında sarı kart gördüğünü ve Real Sociedad'ın golünde daha fazlasını yapabileceğini, ardından Mourinho'nun devre arasında onun yerine Marc Cucurella'yı oyuna aldığını belirtti.

Gazete şöyle devam etti: "Mourinho hiç kimseye bağlı değildir ve bunu Real Madrid'in Real Sociedad karşısındaki maçında kanıtladı. Olumlu ve olumsuz yönlerle dolu bir ilk yarının ardından teknik direktör, devre arasında Alvaro Carreras'ı oyundan almaya karar verdi."

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Carreras, Real Madrid'in en iyiden en kötüye doğru gerilediği bir ilk yarıda dikkat çeken oyunculardan biriydi. Son üçlü bölgeye yaptığı paslardaki isabet oranı %33'te kaldı, topu 6 kez kaybetti ve ayrıca erken bir sarı kart gördü.

Bu rakamlar, asıl nedenin Carreras'ın baskıya gecikmeli gittiği ve şutunu kapatacak uygun konuma ulaşamadığı Sucic olmasına rağmen, Carreras'ı beraberlik golünün yenilmesinden sorumlu isimlerden biri hâline getirdi.

Bu etkenler, Mourinho'yu devre arasında onu oyundan almaya itti; ancak Portekizli teknik direktör kararını sarı karta bağlayarak şöyle dedi: "İhtar nedeniyle Carreras'ın yerine Cucurella'yı oyuna almaya karar verdim. Kubo ile birebir mücadelede durum tehlikeliydi." Bu bilgiler "AS" gazetesine ait.

Cucurella'nın anı

Dünya Kupası'na katılması nedeniyle Cucurella, hazırlık dönemine en son katılan oyunculardan biri oldu.

Real Madrid oyuncusu olarak yalnızca 17 gün içinde, aralarında Schalke karşısındaki son hazırlık maçı ile takımın ligdeki ilk iki maçının bulunduğu 3 maçta forma giydi ve Malaga karşısında ilk kez ilk on birde yer almadan önce 100 dakika sahada kaldı.

İspanyol millî oyuncu, Sociedad karşısındaki ikinci yarının en dikkat çekici güç noktalarından biriydi; müdahalelerinin %100'ünü kazandı, topu 3 kez geri kazandı ve bir kez bile çalımlanmasına izin vermedi.

Onun sahada olmasıyla birlikte sol kanat, Real Sociedad için gerçek bir tehdit kaynağına dönüştü ve skor 35 dakikadan kısa bir süre içinde 1-1'den Merengues lehine 4-1'e döndü.

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