Kimse onunla boy ölçüşemez… Fozinia, Buffon’u ve dünyanın efsanevi kalecilerini geride bırakıyor

Dünya Kupası müsabakaları, bazı yıldızların saha dışındaki hayatlarının seyrini değiştirdi; bu yılki turnuvada en dikkat çeken isim ise Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Fozinia oldu.

Bu tanınmayan kaleci, birkaç gün içinde aniden Instagram'da bir fenomen haline geldi.

40 yaşındaki Fozinha, Instagram'da dünya çapında en çok takip edilen kaleci oldu ve Buffon, Iker Casillas gibi efsanelerden ve Thibaut Courtois, Manuel Neuer, Emiliano Martínez gibi günümüzün yıldızlarından bile önde yer aldı.

Fozinia ve takım arkadaşları 2026 Dünya Kupası’nda parladı; turnuvadaki ilk katılımları, son 32 turunda sona erdi. Şampiyonluk unvanını elinde bulunduran Arjantin’e karşı büyük bir mücadele sergilediler ve maç, uzatmaların son dakikalarında Arjantin’in 3-2’lik golüyle sonuçlandı (111. dakika).

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40 yaşındaki tecrübeli kalecinin takipçi sayısı, bugün Pazar günü 25,7 milyona ulaştı.

Böylece kaleci tarihinin önde gelen isimlerini geride bıraktı; bunların başında İspanyol Iker Casillas (20,4 milyon), Belçikalı Thibaut Courtois (18 milyon), Arjantinli Emiliano Martínez (15,1 milyon) ve Alman Manuel Neuer (15 milyon) geliyor.

Fozinia ayrıca İtalyan Gianluigi Buffon (10,9 milyon), Brezilyalı Alisson Becker (9,1 milyon), Faslı Yassine Bounou (7,5 milyon), İtalyan Gianluigi Donnarumma (6,7 milyon) ve Fransız Mike Maignan’ı (2,1 milyon) geride bıraktı.

Fozinia, 92 uluslararası maça çıkarak edindiği engin tecrübeyle turnuvaya katıldı ve Yeşil Burun Adaları’nı tarihindeki en büyük başarıya taşıyan neslin en önemli isimlerinden biri olduğunu kanıtladı.

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