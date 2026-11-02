Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, İspanya'da tarihi altın harflerle yazmaya devam ediyor; eşi görülmemiş bir rekoru daha pekiştirerek La Liga'nın en korkutucu forveti olduğunu kanıtladı.

İspanyol "Marca" gazetesi, Fransız yıldızın Real Madrid'e geldiğinden bu yana La Liga'da karşılaştığı her rakibin filelerini havalandırarak olağanüstü kusursuz siciline sahip çıkmayı başardığını ortaya koydu.

Bu başarının yeni bölümü, Mbappé'nin La Liga'da karşılaştığı 24. takım olan Racing Santander karşısında geldi. Büyük randevularda ve baskı altında her zamanki alışkanlığını sürdüren Fransız, imzasını atmakta gecikmedi ve Kantabriyalı takımın adını uzun kurban listesine ekleyerek birinci ligde hiçbir takımın onun ölümcül gol içgüdüsü karşısında direnemeyeceğini kanıtladı.

Belirleyici gol dramatik bir şekilde geldi; tartışmalı bir hakem kararıyla Real Madrid lehine penaltı verilmesinin ardından Mbappé özgüvenle topun başına geçti ve kaleciyi engellenemez füze gibi bir şutla avlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golle birlikte Mbappé, La Liga'daki tüm rakipleri karşısında yüzde 100'lük kusursuz siciline sahip çıkmış oldu. Bu başarıya, Malaga ve Elche filelerine birer ikilik kaydettikten sonra iyice yaklaşmıştı.

Fransız'ın bu noktada durmaya niyeti yok gibi görünüyor; Noel öncesi dönemde bu rekoru pekiştirmeyi hedefliyor. Bu süreçte ölümsüzlüğe giden yolundaki bir sonraki sınavı olacak Deportivo ile karşılaşacak.

Bu başarı, Mbappé'nin bu sezon kaydettiği 15 golle (bunların 12'si La Liga'da) La Liga gol krallığının ve Avrupa Altın Ayakkabı yarışının zirvesinde oturduğu bir dönemde geldi.

Toplamda Mbappé, Real Madrid formasıyla ligde oynadığı 76 maçta 68 gole ulaştı ve istisnasız karşılaştığı tüm takımların ağlarını sarstı.