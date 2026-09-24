Joshua Kimmich, bugün perşembe akşamı Almanya Milli Takımı ile 115. uluslararası maçına Hollanda karşısında çıkarak, UEFA Uluslar Ligi'nde iki devin mücadelesinin açılışını yapacak ve Bayern Münih'in yıldızı yeni bir tarihi başarıya imza atacak.

Bu maçla birlikte Kimmich, 114 uluslararası maça sahip vatandaşı Toni Kroos'u geride bırakarak, Almanya Milli Takımı ile en fazla maça çıkan oyuncular listesinde tek başına yedinci sıraya yükselecek.

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31 yaşındaki Kimmich, milli takımla ilk maçını Mayıs 2016'da oynadıktan sonra, Almanya'nın uluslararası düzeyde en çok forma giyen oyuncuları arasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

O günden bu yana takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi ve Eylül 2024'ten bu yana kaptanlık pazıbandını taşıyor.

Kimmich'in 115. maçı, Jürgen Klopp'un Almanya Milli Takımı'ndaki döneminin başlangıcına denk geliyor; nitekim yeni teknik direktör, 2026 Dünya Kupası sonrası takımı yenileme planı çerçevesinde Hollanda karşılaşmasında orta sahada ona güveniyor.

115 maça ulaşan Kimmich, Almanya ile en fazla maça çıkan oyuncular listesinde Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Thomas Müller, Lukas Podolski, Manuel Neuer ve Bastian Schweinsteiger'in ardından geliyor.











