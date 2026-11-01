Kimi Antonelli Formula 1 dünya şampiyonu! 73 yıl sonra bir İtalyan yeniden kazandı

Andrea Kimi Antonelli'nin Formula 1 dünya şampiyonluğu için verdiği uzun mücadele resmen sona erdi. 20 yaşındaki Mercedes pilotu, takım arkadaşı George Russel karşısındaki büyük puan avantajını koruduğu Meksiko Şehri Grand Prix'sinde dünya şampiyonluğunu kazandı. Startta yaşanan bir olayın ardından 10 saniye ceza alarak yarışı 6. sırada bitiren Russel'ın önünde, 3. sırada finiş gördü. Bu sonuç, Antonelli'ye sezonun bir başka derecesini ve dünya şampiyonluğunu getirdi.

Antonelli için bu zafer büyük önem taşıyor çünkü 1953'ten bu yana hiçbir İtalyan pilot şampiyonluğu kazanamamıştı. Alberto Ascari, 73 yıl önce Ferrari aracıyla duble yapmıştı. Antonelli ise bu sezon neredeyse kusursuz bir performans sergileyen ve markalar şampiyonluğunu da kazanmaya çok yaklaşan Mercedes aracıyla zafere ulaştı.

Sezonun bitimine 5 yarış kala Antonelli, topladığı 380 puanla şampiyonluğa ulaştı. Yarışı kazanan Verstappen, 261 puanla ikinci sıraya yükselirken Lewis Hamilton 259 puanla onu takip ediyor. Teorik olarak şampiyonluk yolundaki son engel olan Geroge Russel 250 puanda kalırken Leclerc, 245 puanla beşinci sırada.