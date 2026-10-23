Kim bu? Trabzonspor'un yıldızı trafik kazası geçirdi

Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi André Onana, takımının dün perşembe günü oynadığı UEFA Konferans Ligi maçının ardından Türkiye'nin kuzeyinde birden fazla aracın karıştığı bir trafik kazası geçirmesine rağmen yara almadan kurtuldu.

Reuters haber ajansı, Manchester United'dan kiralık olan Onana'nın İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 yenmelerinin ardından ailesiyle birlikte evine dönmek üzere arabasını kullanırken kazanın Trabzon'un Yomra bölgesinde meydana geldiğini, 61saat sitesine dayandırarak aktardı.

Raporda, başka bir aracın Onana'nın arabasına arkadan çarptığı, bunun sonucunda arabanın ileri savrularak önündeki bir araca çarptığı belirtildi.

Onana ve aile fertleri kazadan yara almadan kurtulurken, Türk kulübünün yetkilileri durumu hakkında bilgi almak için kaza yerine gitti.





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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, medya raporlarına göre, Onana'nın kazanın ardından iyi durumda olduğunu doğruladı.

Kaleci, 2025 yılında Manchester United'dan kiralık olarak Türk kulübüne katılmıştı.



