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imago-sport-1082022978.jpgAlberto Gardin

Çeviri:

Kim bu? Real Madrid'in yıldızı Bernabeu'da herkesi büyülüyor

Real Madrid
La Liga
M. Cucurella
J. Mourinho
İspanya

Real Madrid, yeni oyuncusu Marc Cucurella'dan son derece memnun. Kulübün teknik ekibi, İspanyol yıldızı artık "gerçekten üst düzey bir oyuncu" olarak değerlendiriyor.

Kraliyet kulübü, aralarında Bernardo Silva, Yan Diomande ve Denzel Dumfries gibi öne çıkan isimlerin bulunduğu bir dizi transfere imza attığı son derece güçlü bir yaz transfer dönemini geride bıraktı.

2026 Dünya Kupası şampiyonu Cucurella, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki yolculuğunun her dakikasında dikkat çekici bir şekilde forma giymesinin ardından Santiago Bernabeu'ya geldi.

Tribuna sitesinin "Diario AS"tan aktardığına göre Cucurella, sahadaki teknik yeteneklerinin ötesinde, canlı kişiliği ve soyunma odasındaki liderlik yapısı sayesinde anında bir etki bıraktı.

Kulüp, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Carlos Espi gibi genç yeteneklere yatırım yapmaya paralel olarak, takımın kişiliğini güçlendirmek amacıyla özellikle tecrübeli oyuncularla anlaşmayı hedefledi.

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Cucurella, Mourinho'ya sol bek mevkiinde Alvaro Carreras'ın yanında iki gerçek seçenek sunuyor. Bu da uzun sezon boyunca bu mevki için güçlü bir rekabetin varlığını garanti ediyor.

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