Inter Miami'nin Red Bull New York'a 2-0 yenildiği maçta sonradan oyuna giren Lionel Messi'nin etkileyici gol katkısı serisi sona erdi. Teknik direktör Kily Gonzalez, Arjantinli futbolcunun İspanya seyahatini kapsayan yoğun programının ardından tedbir amaçlı yedek bırakıldığını açıkladı.

Reklam

Messi yedek kaldı, Inter Miami'nin çıkışı durdu

Messi'nin etkileyici bireysel serisi, Inter Miami'nin cumartesi günü deplasmanda Red Bull New York'a 2-0 yenilmesiyle aniden sona erdi. Bu sonuç, kulübün üç maçlık galibiyet serisini de bitirdi. Arjantinli forvet, şaşırtıcı biçimde maça yedek kulübesinde başladı. İkinci yarının başlarında oyuna girse de konuk takımın geri dönüş yapmasını sağlayamadı.

Böylece Messi, kulüp ve millî takım formasıyla üst üste çıktığı 13 maçın ardından ilk kez bir gole katkıda bulunamadı. Inter Miami ise hayal kırıklığı yaratan bir akşamda hücumdaki alışılmış etkinliğini gösteremedi.

Yorucu yolculuk nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirildi

Inter Miami teknik direktörü Gonzalez, takımın yıldızını yedek bırakma kararının önceden planlandığını açıkladı. Messi, prestijli Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü almak için perşembe günü İspanya'nın Oviedo kentine gitmişti. Uzun yolculuk ve kısa sürede yeniden maça çıkacak olması, teknik ekibi oyuncunun yükünü dikkatle yönetmeye yöneltti. Gonzalez, yoğun fikstür öncesinde yıldız oyuncusunu korumak için alınan bu kararın tamamen tedbir amaçlı olduğunu vurguladı.

Gonzalez, ESPN'in aktardığına göre, «Bu, önceden kararlaştırılmış bir şeydi. Uzun bir yolculuk yaptı; saat dilimi ve sıcaklık değişikliklerinin yanı sıra başka pek çok etken de vardı.

Reklam Reklam

«Bütün bunların farkındaydık. Özellikle çarşamba günü bir maçımız daha olduğu için herhangi bir sorun yaşamamasını, özellikle de sakatlanmamasını sağlamak adına en iyi yaklaşımın bu olduğunda anlaştık. Amaç, toparlanması ve bugün biraz süre almasıydı. Her zamanki gibi iyi oynadı» dedi.

Related Topics

Gonzalez orta sahadaki kötü performansı eleştirdi

Kaptanları maça ilk 11'de başlamayınca Inter Miami, oyunun temposunu kontrol etmekte zorlandı. Gonzalez, takımının topa sahip olma konusundaki başarısızlığını ve geriden oyun kurarken planını uygulayamamasını sert biçimde eleştirdi.

Teknik direktör, «Orta sahada çok fazla top kaybettik, kendi kalemize dönükken çok fazla pas yaptık ve geriden oyun kurmakta zorlandık. Bunun sorumluluğunu üstlenmem gerekiyor.

Reklam

«Devre arasında oyunculara söylediğim gibi, gidişatı değiştirmemiz gerekiyordu. Biraz geliştik ama kesinlikle memnun değilim, oyuncular da değil. Yine de bu faydalı bir ders; rehavete kapılma lüksümüz olmadığını hatırlatan sert bir uyarı. Gevşeyemeyiz» diye ekledi.

Gözler yaklaşan Cincinnati maçına çevrildi

Hayal kırıklığı yaratan sonuca rağmen Inter Miami, Doğu Konferansı puan tablosunda 55 puanla üçüncü sırada yer alarak güçlü konumunu koruyor. Takım şimdi bu yenilginin ardından hızla toparlanmaya çalışacak. Inter Miami, perşembe günü FC Cincinnati'yi ağırlayacak. Kritik bir iç saha galibiyeti almak için hücumdaki ritmini yeniden bulması ve orta sahadaki pas hatalarını azaltması gerekiyor.