Al Nassr, Roshn Suudi Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki yolculuğuna devam etmeden önce yeni bir darbe aldı. Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın, kendisini yaklaşık bir ay sahalardan uzak tutacak kas sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği kesinleşti. Bu durum, Avustralyalı Ange Postecoglou yönetimindeki teknik ekibi eksiklerle başa çıkma konusunda yeni bir sınavla karşı karşıya bıraktı.

Reklam

Al Riyadiyah gazetesine konuşan özel bir kaynağa göre, Coman'ın geçirdiği sağlık kontrolleri arka adalesinde yırtık olduğunu ve yaklaşık 28 gün sürecek bir tedavi ve rehabilitasyon programına ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Bu da önümüzdeki birkaç maçta oyuncuya güvenmenin zor olacağı anlamına geliyor.

Aynı kaynağa göre Fransız kanat oyuncusunun Suudi Ligi'ndeki Al Hazem ve Al Qadsiah maçlarının yanı sıra AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki Katar ekibi Al Gharafa karşılaşmasını da kaçırması bekleniyor. Tedaviye ve belirlenen sağlık programı doğrultusundaki rehabilitasyona olumlu yanıt vermesi halinde, Roshn Ligi'nin 15. haftasındaki Al Shabab maçı dönüşü için olası tarih olacak.

Coman'ın peşini bırakmayan nüksetmiş sakatlık

Coman, geçen salı Al Nassr'ın Katar ekibi Al Sadd ile oynadığı maçta kas ağrılarının yeniden başlaması üzerine oyundan çıkmış, Postecoglou da erken bir değişiklik yaparak yerine Abdullah Al-Hamdan'ı oyuna sürmek zorunda kalmıştı. Böylece takım, en önemli hücum seçeneklerinden birini yeniden kaybetti.

Al Nassr sağlık ekibi, oyuncunun tedavisi ve rehabilitasyonu için özel bir program hazırladı. Sakatlığın kötüleşmesini ya da ileride tekrarlamasını önlemek amacıyla, tamamen iyileşmeden antrenmanlara ve maçlara dönüşünde acele edilmeyeceğinin altı çizildi.

Reklam Reklam

Tekrarlanan senaryo Fransız yıldızın istikrarını tehdit ediyor

Mevcut sakatlık, Coman'ın bu sezon yaşadığı ilk kas sorunu değil. Fransız oyuncu eylülde arka adalesinde yırtık yaşayarak üç maçta forma giyememiş, ekimde ise AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Özbek ekibi Neftchi Fergana ile oynanan karşılaşmada ağrıları yeniden başlamış ve dört maç daha sahalardan uzak kalmıştı.

Related Topics

Gelecek maçlar ALH Premier Lig 07:15 ALN

Ayrıca okuyun: Profesyonel Ligler Birliği, João Félix krizindeki tutumunu netleştirdi: Al Nassr istisna alacak mı?

Fransız oyuncu, geçen cuma Roshn Ligi'ndeki Al Ahli maçında ikinci yarıda oyuna girerek sahalara dönmüştü. Ancak bu dönüş uzun sürmedi; Al Sadd karşısında ağrıları yeniden başlayan Coman, bir kez daha Al Nassr'ın planlarının dışında kaldı.

Reklam

Tekrarlanan sakatlıklar, Coman'ın takımdaki sürekliliğini koruyup koruyamayacağı konusunda soru işaretleri doğuruyor. Al Nassr'ın birden fazla cephede mücadeleyi sürdürebilmek için tüm hücum oyuncularına ihtiyaç duyduğu bir dönemde, oyuncunun dönüş tarihi tedaviye vereceği yanıta ve kas sorununu tamamen geride bırakmasına bağlı olmaya devam ediyor.