"Kiliseye giderken"... Gündüz vakti Sundowns yıldızına yönelik silahlı saldırı

Güney Afrikalı Mamelodi Sundowns takımında forma giyen Zimbabweli defans oyuncusu Devine Longa, geçtiğimiz Pazar günü Johannesburg’un merkezindeki Hillbro mahallesinde kendisine yönelik silahlı saldırıdan kurtuldu. Bu korkunç olay, Afrika futbolunun en önde gelen yıldızlarından birinin hayatına mal olabilecekti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, yerel basına atıfta bulunarak, 31 yaşındaki Zimbabweli futbol yıldızının Johannesburg şehir merkezindeki Hillbro semtinde arabasını sürerken kimliği belirsiz bir silahlı kişinin aracına ateş açtığını bildirdi. ancak Afrika spor camiasında büyük şok yaratan olayda Longa, yaralanmadan kurtuldu.

Güney Afrika’nın “The Citizen” gazetesi, Longa’nın küçük kardeşi ile birlikte kiliseye giderken saldırıya uğradığını ve bunun, görünüşe göre görev dışı bir polis memuru olduğu yönündeki yanlış şüphe nedeniyle gerçekleştiğini aktardı. Bu olay, Johannesburg’un bazı mahallelerinde kötüleşen güvenlik durumunu ortaya koyuyor.

Güney Afrika polis sözcüsü, şu ana kadar hiç kimsenin tutuklanmadığını belirterek, özellikle büyük kentlerde suç oranlarında belirgin bir artış görülen Güney Afrika’da, silahlı saldırganın kimliğinin ve motivasyonunun belirlenmesi için soruşturmaların sürdüğünü vurguladı.

Güney Afrika, dünyadaki en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkeler arasında yer alsa da, tanınmış bir spor yıldızının güpegündüz ve kiliseye giderken hedef alınması, ülkedeki kamuoyunda kamuoyunda yer alan kişilerin güvenliği konusunda geniş çaplı endişelere yol açtı.

Ülke milli takımında 31 uluslararası maça çıkan Zimbabweli milli futbolcu, 2021 yılında Pretoria kulübüne katılmış ve bu kulüple üç kez yerel lig şampiyonluğu, daha da önemlisi bu sezon Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanarak, Afrika kıtasının en güçlü kulüplerinden biri olarak kabul edilen takımın temel direklerinden biri haline gelmişti.

Mamelodi Sundowns kulübü, olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapmadı; bu arada herkes, kulüp yönetiminin gelecekte oyuncularını korumak için alınacak güvenlik önlemleri hakkında bir açıklama yapmasını bekliyor.

Zimbabve Futbol Federasyonu ise sosyal medya hesaplarında dua eden Longa’nın bir fotoğrafını paylaştı ve “Tanrı’ya inanıyoruz” şeklinde kısa ama etkileyici bir yorum ekledi. Bu mesaj, oyuncunun bu korkunç kazadan kurtulmasına duyulan şaşkınlığı ve şükranı yansıtıyor.