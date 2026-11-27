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Wim Kieft, Marcos Leonardo'nun Ajax'taki performansından şu ana kadar hiç etkilenmedi. Eski forvet, De Telegraaf için yazdığı köşede Brezilyalı rekor transferden daha fazlasını beklediğini belirtti ve teknik direktör Míchel Sánchez'in FC Thun maçının ardından yaptığı övgüleri abartılı buldu.

Ajax, perşembe akşamı Feyenoord ile oynayacağı De Klassieker öncesinde başarılı bir prova yaptı. Amsterdam ekibi, Johan Cruijff ArenA'da FC Thun'u 4-0 mağlup ederek Konferans Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Leonardo, İsviçre ekibine karşı Ajax'ın ikinci golünü attı. Maçın daha önceki bir bölümünde elverişli bir pozisyonda topa vuramayan Brezilyalı, Abdellah Ouazane'nin pasında topu kolayca ağlara gönderdi.

Sánchez, maçın ardından hücum oyuncusunun performansından çok memnun olduğunu söyledi. “Bence herkes gördü: Harika bir maç oynadı. Ondan da tüm oyunculardan da çok memnunum.”

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İspanyol teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: “Ondan istediklerimiz açısından mükemmel bir maç çıkardığını düşünüyorum. Kanadı iyi savunmak, bize derinlik kazandırmak ve böylece iç bölgede daha fazla alan açmak.”

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Kieft ise farklı düşünüyor. De Klassieker öncesinde, Feyenoord ile Ajax'ın geçen yaz kadrolarına kattığı iki rekor transfere dikkat çekiyor. Rotterdam ekibi Nacho Ferri için yaklaşık 10 milyon avro, Amsterdam ekibi ise Leonardo için yaklaşık 20 milyon avro ödedi.

“22 yaşındaki İspanyol, Rotterdam'da bir süre iyi bir dönem geçirdi. Feyenoord düşüşe geçtiğinde o da kötü gidişattan sıyrılamadı. Dolayısıyla Ferri, çevresinde olup bitenlere çok bağımlı,” diyen Kieft'e göre pazar günü baskı esas olarak Feyenoord'un üzerinde olacak.

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Kieft'e göre Leonardo da takım arkadaşlarına fazlasıyla bağımlı. Ancak Brezilyalı, Ferri'nin aksine yeni kulübünde henüz iyi bir dönem geçirmedi. “FC Thun'a karşı paslaşmalarda fena değildi ama özel bireysel yeteneklere sahip değil.”

Kieft, Ajax forvetinin eksiklerini şöyle sıraladı: “Çok hızlı değil, gerçek anlamda bir hızlanması yok, tekniği olağanüstü değil, soğukkanlı bir bitirici değil ve takım için güçlü bir pas istasyonu da değil. 20 milyon avroluk bir Brezilyalıdan daha fazlasını beklersiniz. Belki yeni Romario veya Ronaldo olmasını değil ama Ajax'ta hemen katkı verecek biri olmasını beklersiniz.”

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Kieft, Leonardo'nun Eredivisie ve Konferans Ligi'nde elbette goller atacağını düşünüyor ancak Sánchez'in oyuncuya yönelik coşkusunu anlamıyor. “İsviçrelilere karşı attığı kolay golde olduğu gibi. Ardından teknik direktör Michel Sanchez'in yaptığı gibi onu övgüye boğmak abartılı.”