Wim Kieft, Anis Hadj Moussa'nın devre arasından sonra hâlâ Feyenoord'da oynayacağını pek düşünemiyor. Hollanda Millî Takımı'nın eski oyuncusu, KieftJansenEgmondGijp podcast'inde, pazar öğleden sonra PSV karşısında 1-1'i getiren muhteşem golü atan hücum oyuncusunu övgüye boğdu.

Hadj Moussa'nın yeteneklerinden çok etkilenen Kieft, Feyenoord'un oyuncudan daha ne kadar süre yararlanabileceğini merak ediyor. Eski golcü, hayranlığını şu sözlerle dile getirdi: "Hadj Moussa'nın kıştan sonra hâlâ Hollanda'da oynuyor olması mümkün mü? Olamaz, değil mi? Bu adam gerçekten inanılmaz şeyler yapıyor."

Yorumcu, bir çekince koymakla birlikte Feyenoordlu oyuncuyu Arjen Robben'le karşılaştıracak kadar ileri gidiyor. Kieft, "Belki Arjen Robben kadar iyi değildir, çünkü Robben ayrı bir seviyedeydi" dedi. "Ama o golü atış şekli inanılmaz değil mi? Müthiş oyuncu!"

Rob Jansen ise Hadj Moussa'nın kışın ayrılmasına kesinlikle sıcak bakmıyor. Futbol menajerinin tavsiyesi net: "Kışın gitmemeli. Sezonu tamamlasın ve kendini göstersin."

Kieft daha sonra Feyenoord yöneticisi Robert Eenhoorn'un, Hadj Moussa'nın geçen yaz gerçekleşmeyen Al Ittihad transferi hakkında De Telegraaf gazetesine verdiği röportaja değindi. Kieft, Eenhoorn'un "Paranın tamamını tek seferde ödemek istemediler" sözlerini aktardı. Jansen ise şöyle konuştu: "Robert'ın anlattıklarını okudum ve bunun tartışmalı bir transfer olduğu anlaşılıyordu. Bir şeyler doğru değildi ve yaptığı şeyde haklıydı."

Kieft, devre arasında yeniden bir kulübün Hadj Moussa'ya talip olması hâlinde Feyenoord'u zor bir ikilemin beklediğini düşünüyor. "İnsan düşünmeye başlıyor: Bu adam iyi, çok iyi, gerçekten çok iyi. Sonra devre arasında biri gelip paranın tamamını tek seferde ödemek istiyor" diyen Kieft, Feyenoord'un Hadj Moussa olmadan şampiyon olup olamayacağını ya da ligi ikinci sırada bitirip bitiremeyeceğini merak ediyor.

Jansen ise görüşünü değiştirmiyor: "Ben onunla da konuşurdum. Çünkü devre arasında böyle bir ilgi varsa sezon sonunda da olacaktır."