Kieft, Hollanda milli takımının bir pozisyonu konusunda oldukça endişeli

Wim Kieft, Dünya Kupası öncesinde Fransa'ya büyük bir hayranlıkla bakıyor. De Telegraaf gazetesi köşe yazarı, Fransız takımının hücum hattı konusunda Hollanda milli takımıyla büyük bir fark olduğunu düşünüyor.

Kieft, Paris Saint-Germain'in hücum oyununu çok seviyor. "Fransız milli takımında da bu ekstra kaliteyi görebilirsiniz. Dembélé ve Doué'nin yanı sıra Kylian Mbappé ve Hugo Ekitike gibi forvetler de var," diyor eski forvet, birkaç büyük ismi sıralarken.

Haarlemli analist, tartışmaya doğrudan Oranje'yi de dahil ediyor: "Bunu milli takımımızdaki forvet oyuncularıyla karşılaştırırsanız, bu tür forvetlerin tüm gücüne karşı biraz olsun başa çıkabilmek için herkesin Dünya Kupası'nda en iyi formda olmasını ummak zorundasınız."

"Cody Gakpo ile sol kanatta bir garantimiz var, ancak en iyi ülkelerle karşılaştırıldığında, forvetteki saf kalite açısından yetersiz kalıyoruz," diyor Kieft, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın başlamasına iki aydan fazla bir süre kala Hollanda milli takımı hakkında endişelerini dile getiriyor.

Kieft, özellikle Donyell Malen'in bu yaz uluslararası düzeyde fark yaratıp yaratamayacağını merak ediyor. "İtalyan liginde iyi performans gösteriyor, ancak şu anda o ülkede durum pek parlak değil."

Futbol yorumcusu, bu sözleriyle, artık görevinden ayrılan Gennaro Gattuso'nun takımının Dünya Kupası'nı dramatik bir şekilde kaçırmasına işaret ediyor. "İtalya harika oyuncular yetiştirdi. Alessandro Del Piero, Gianluca Vialli, Roberto Baggio, Roberto Mancini, saymakla bitmez. Şimdi ise büyük yeteneklerin eksik olduğu bir nesil var."

Kieft'e göre AC Milan ve Juventus gibi kulüpler yabancı oyunculara çok fazla para harcadı. "Sadece büyük isimleri satın aldılar ve bu da kendi gençlik takımlarının aleyhine oldu. Şimdi en iyi oyuncuların İngiltere ve İspanya'ya göçüyle birlikte, fırsatın kaçırıldığı anlaşılıyor."