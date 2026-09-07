Wim Kieft, pazartesi akşamı Bram Nuytinck’in NEC savunmasındaki rolüne ilişkin soru işaretleri dile getirdi. 36 yaşındaki savunmacı, Philippe Sandler’ın yokluğunda cumartesi günü Feyenoord karşısında ilk 11’de sahaya çıktı ancak Kieft’e göre Nuytinck’in, Nijmegen ekibinin savunmak istediği yöntemle baş etmekte zorlandığı acı şekilde ortaya çıktı.

Teknik direktör Dick Schreuder’in hücumcu oyun tarzı nedeniyle NEC savunmacılarının sık sık geniş alanlarda kaldığını Kieft de görüyor. "Sandler varken bile NEC’te çok fazla sürat yoktu. Şimdi bir de Nuytinck oynadı... Aslında birinin ona artık bunun olmayacağını söylemesi lazım, değil mi?"





Özellikle Valente’nin attığı 1-2’lik gol, Rondo programında örnek olarak gösterildi. Uzun bir top aşırtıldı, ardından Valente orta sahadan çıkarak koşusunu sürdürdü ve Feyenoord’u yeniden öne geçirdi. Youri Mulder, bunda NEC’in taktik tercihlerinin net bir sonucunu görüyor: "Bu, sahanın tamamında bire bir oynamanın sonucu."

Theo Janssen’e göre Nuytinck, o pozisyonda kendi hız eksikliğini de önceden hesaba katabilirdi. "Nuytinck olarak şunu biliyorsan: tamam, ben en hızlı oyuncu değilim ve o uzun top geliyor, o zaman şöyle de düşünebilirsin: bırakalım Ferri kafayı vursun. Ben şimdiden beş metre geri çekileyim ve o ikinci topu alacağıma oynayayım."

Rafael van der Vaart, sorunun yalnızca Nuytinck’te olmadığını, NEC’in sistemiyle de bağlantılı olduğunu düşünüyor. "Bu sistemi oynarsan, Nuytinck gibi bir savunmacı gerçekten de her zaman sorun yaşar. O zaman bunun çok hızlı ve çok iyi olması gerekir, bu tür oyuncular da genelde NEC’ten daha üst seviyede oynamaz", dedi eski orta saha oyuncusu.

Van der Vaart aynı zamanda NEC’in böylesine hücumcu bir oyun anlayışını tercih etmesinden memnun. "Güzel ve çok fazla maç kazanırsın ama işler biraz ters gittiğinde ise resmen doğranırsın."