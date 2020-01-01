Kicker Kaan Ayhan'ı haftanın 11'ine aldı

Hafta sonu Eintracht Frankfurt filelerini havalandıran Kaan Ayhan, Kicker dergisinde haftanın 11'ine seçildi.

takımlarından 'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, ligin 20. haftasında 'a karşı gösterdiği başarılı performanstan dolayı Kicker dergisi tarafından "Haftanın en iyi 11'inde" yer aldı.

Kicker dergisi, Fortuna Düsseldorf'un sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada kırmızı-beyazlıların golünü atan Kaan Ayhan'ı "Haftanın 11'inde" göstermesinin yanı sıra "Maçın oyuncusu" olarak da seçti.

Dergide, milli futbolcunun savunmada etkili bir performans gösterdiği ve oyun kurma sırasında akıllı pas tercihlerinde bulunduğuna işaret edilerek, "Serbest vuruştan attığı gol neredeyse Fortuna Düsseldorf'a galibiyeti getirecekti." ifadesi kullanıldı.

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25 yaşındaki milli futbolcu, karşılaşmada 90 dakika forma giymişti.

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Başarılı futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 19 maçta 2 gol kaydetti.