Kibirli ve ukala... Liverpool taraftarları Soboslai'ye sırt çevirdi

Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai, Manchester City'ye karşı alınan ağır yenilginin ardından sergilediği davranış nedeniyle Reds taraftarlarından sert eleştiriler aldı.

Szoboszlai, dün Cumartesi günü oynanan FA Cup çeyrek finalinde Liverpool'un Manchester City'ye 4-0 yenilgisinde forma giydi.

Maçın sonunda dikkat çekici bir sahne yaşandı. Dominik Szoboszlai, maçın son düdüğü çalana kadar "Etihad" stadyumunda kalan Liverpool taraftarlarını selamlamak için sahaya çıktı.

Macar oyuncu alkışlamaya başlarken, vücut dili hızla değişti ve tartışmalara yol açan bir hareketle taraftarlara doğru omuzlarını salladı, ardından da oldukça heyecanlı bir şekilde onları coşturmaya çalıştı.

Takım arkadaşı Federico Chiesa hemen müdahale ederek, durumu tırmanmadan kontrol altına almak için onu uzaklaştırdı ve sakinleştirdi.





Videonun yayılmasının ardından "Mirror" gazetesi, Soboslai'yi kibirli ve küstah olarak nitelendiren Liverpool taraftarlarının bazı yorumlarını aktardı.

Bir taraftar, "X" üzerinden öfkesini şu sözlerle dile getirdi: "Bu oyuncular, zorlu bir haftanın ardından tüm bu maçlara katılmanın maliyetinin farkında mı? Oysa taraftarların çoğu, maaşlarının büyük bir kısmını bunu izlemek için harcıyor. Sonra bu milyoner oyuncular daha fazla destek istemeye cüret ediyorlar mı?"

Bir diğeri ise şöyle ekledi: "Ne kibirli bir oyuncu! Bilet parasını ödeyen seyahat eden taraftarları nasıl tekmelemeye cüret eder?"

Üçüncüsü ise "X" sitesinde şöyle yazdı: "Seyahat eden taraftarlar maaşlarınızı ödüyor, alkışlayın ve tünele inin, bu gösterişli hareketler taraftarlar üzerinde işe yaramaz."

Soboslai, bu çalkantılı sezonda Liverpool'un en öne çıkan yıldızlarından biri olarak görülüyor. Hem savunmada hem de hücumda en üst düzeyde performans sergiliyor, ancak takımın sonuçları onun daha fazla öne çıkmasına yardımcı olmadı.

Soboslai, bu sezon Liverpool formasıyla çeşitli turnuvalarda 44 maça çıktı ve 12 gol atıp 8 asist yaptı.