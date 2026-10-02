Kibirli Mbappe, Real Madrid taraftarını kışkırtıyor

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, sakatlığından iyileşme sürecinde Fransa'nın başkenti Paris'te sevgilisi, oyuncu Ester Expósito ile birlikte bir gece eğlencesinde görünmesinin ardından, İspanya'da yeni bir eleştiri dalgasını ateşledi. Bu davranış, profesyonelliği ve saha dışındaki tutumuyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Mbappé'nin çarşamba akşamı Paris'e yaptığı ziyaret, özellikle Türkiye maçının ardından sol dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Fransa Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından İspanyol medyasının öfkesine yol açtı. Mbappé bu maçta bir gol kaydetmişti ve Real Madrid, oyuncunun dizinin arka bölümünde aşırı gerilme yaşadığını açıklamıştı.

İspanyol basınındaki haberler, Mbappé'nin sakatlığının yalnızca tam dinlenme gerektirdiğini ve Kraliyet Kulübü'nün ona Valdebebas'taki antrenman merkezinde bulunmama izni verdiğini doğrulamasına rağmen, Paris'teki bir gece kulübünde görünmesi eleştirilerin kapısını yeniden araladı. Özellikle de iyileşme döneminde iznini Madrid dışında geçirmesinin ilk kez olmaması bu durumu artırdı. Bunlar Fransız "Foot Mercato" sitesinde yer aldı.

"Marca" radyosu muhabiri David Sánchez, Fransız yıldıza yönelik bir saldırı başlatarak, olağanüstü yeteneklere sahip olmasına rağmen Real Madrid taraftarlarının öfkesine yol açan hataları tekrarladığını vurguladı.

Sánchez, Mbappé'nin Madrid'e dönüp kulübün antrenman merkezinde görünebileceğini ve böylece taraftarlara iyileşme programına bağlılığı konusunda olumlu bir izlenim verebileceğini, bunun yerine yeniden Paris'te boy gösterdiğini söyledi. Bu tür davranışları tekrarlamasının imajına zarar verdiğini belirtti.









Juanma Castaño ise "Cope" radyosu üzerinden oyuncunun davranışını eleştirerek, Madrid'e hızlıca dönmesinin, özellikle sakatlığını çevreleyen tartışmalar göz önüne alındığında, kulüp taraftarlarına farklı bir mesaj vereceğine dikkat çekti.

Bu eleştiriler, geçen sezon sahalardan uzak kaldığı dönemde Mbappé'nin sevgilisiyle birlikte Sardinya'ya gitmesinin ardından yaşanan ve o dönem İspanyol basınında bağlılığına dair soru işaretleri yaratan önceki bir tartışmanın devamı niteliğinde geldi.

Artan eleştirilere rağmen, "El Chiringuito" programının haberleri, Mbappé'nin Villarreal karşısında Real Madrid ile ilk 11'de yer almasının muhtemel olduğuna işaret etti. Bu arada oyuncunun davranışı ve saha dışındaki hareketlerinin taraftarlarla ilişkisine etkisi üzerine tartışmalar devam ediyor.