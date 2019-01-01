Khalid Boutaib, Yeni Malatyaspor'dan ayrılıyor

Yeni Malatyaspor'un Faslı golcüsü Khalid Boutaib, kariyerini Mısır'da sürdürecek.

Transfer penceresinin açılmasıyla birlikte Süper Lig'de transfer harekatı hızlanırken Yeni Malatyaspor'dan sürpriz bir ayrılık haberi geldi.

İHA'ya konuşan kulübün sportif direktörü Ali Ravcı, takımın golcü oyuncusu Khalid Boutaib için Mısır'ın Zamalek kulübüyle anlaştıklarını ve oyuncunun takımdan ayrılacağını vurguladı.

İki sezondur Yeni Malatyaspor'un hücum hattında en önemli isimlerden biri olan Boutaib, bu sezon 18 resmi maça çıkarken 5 gol atıp 3 asist yaptı. Geçen sezonu 12 golle kapatan 31 yaşındaki oyuncunun Malatya'daki mevcut sözleşmesi 2020'nin Haziran ayında bitiyordu.