Kevin-Prince Boateng'den geri adım! "Dünyanın en iyi futbolcusu..."

Daha önceden Cristiano Ronaldo'yu dünyanın en iyi futbolcusu olarak gördüğünü söyleyen Barcelona'nın yeni transferi, imza töreninde geri adım attı.

Barcelona'nın sürpriz bir şekilde Sassuolo'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, bugün düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Katalan devi, 31 yaşındaki oyuncuyu 8 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralamıştı.

Alman asıllı Ganalı futbolcu, geçmişte Real Madrid taraftarı olduğunu ve Cristiano Ronaldo'yu dünyanın en iyi futbolcusu olarak gördüğü yönünde demeç verdiği hatırlatılınca, geri adım attı.

"Ben artık Barcelona'nın oyuncusuyum ve Lionel Messi dünyanın ve evrenin en iyi futbolcusu." diyen Boateng, şöyle devam etti: "Bu bir gerçek. Messi, son 10 yılda kazandıklarıyla bunu kanıtladı. Dünyanın en iyi futbolcusu olan Messi ve dünyanın en iyi golcüsü olan Luis Suarez ile burada birlikte olmak benim için büyük bir onur."

Öte yandan Boateng, Barcelona'da düzenli olarak ilk 11'de şans bulamayacağının farkında olduğunu söylerken, "Benim yaşım için, 9 numara pozisyonu oldukça ideal. Ama teknik direktörümüzün beni farklı pozisyonlarda da görev alabildiğim için beğendiğini düşünüyorum. Tecrübemle takımıma yardımcı olmak istiyorum. Hedefim burada kalıcı olmak ve iyi oynamak." dedi.