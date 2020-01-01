Kevin-Prince Boateng İstanbul'a geldi

Beşiktaş, kulübü ve kendisiyle her konuda anlaşmaya vardığı Kevin-Prince Boateng'i İstanbul'a getirdi.

Beşiktaş'ın İtalya Birinci Futbol Ligi ( ) ekibi 'dan kiralık olarak transferi için anlaşmaya vardığı Kevin-Prince Boateng, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki Ganalı forveti, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Fiorentina'nın sezon başında 'dan kadrosuna dahil ettiği Kevin-Prince Boateng, daha önce , , , Portsmouth, , , 04, Las Palmas, ve kulüplerinde oynadı.