Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti

Siyah-beyazlı kulüp, Ganalı oyuncunun Beşiktaş'taki son antrenmanına çıktığını ve takımdan ayrıldığını duyurdu.

Bu sezonun devre arasında 'dan sezon sonuna kadar kiralanan Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti.

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Boateng, bugünkü antrenman öncesi, teknik direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı" ifadelerine yer verildi.

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Siyah-beyazlı kulüp, Ganalı oyuncu için yaptığı paylaşımın sonuna, "Emeklerin için teşekkürler" notunu da düştü.

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Beşiktaş'ta 11 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 3 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.