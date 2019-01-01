Kevin N'Koudou gol özlemine son verdi

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Denizlispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü atan Kevin N'Koudou yaklaşık 2 yıl süren suskunluğunu bozdu.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, 'u konuk etti.

Vodafone Park'ta oynana mücadeleyi ev sahibi ekip Kevin N'Koudou'nun golüyle 1-0 kazandı.

Fransız oyuncu, 70. dakikada rakip fileleri havalandırarak, 2017 yılından bu yana resmi maçlarda ilk defa gol sevinci yaşamış oldu.

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle geçtiğimiz üç sezonda fazla forma şansı bulamayan N'Koudou en son, takvimler 6 Aralık 2017'yi gösterirken 'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ve 3-0 kazandığı APOEL Nicosia maçının 80. dakikasında gol atma başarısını göstermişti.