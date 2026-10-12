Kevin De Bruyne yeni bir kulüple görüşmelere başlıyor: Ocak ayında transfer yakın görünüyor

İtalyan transfer gazetecisi Nicolo Schira'nın haberine göre Kevin De Bruyne, Napoli'den ayrılma yolunda. ABD'nin MLS liginden bir kulüp, Belçikalı futbolcuyla ilgileniyor.

De Bruyne, 2025 yazında Manchester City'den ayrıldığından beri Napoli forması giyiyor. Güney İtalya ekibinde bugüne kadar 28 maça çıkan oyuncu, sekiz gol attı ve beş asist yaptı.

Orta saha oyuncusunun kulübüyle 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak bu sözleşmeyi tamamlamayabilir. San Diego FC, 35 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

San Diego FC, 2025'te de De Bruyne ile ilgilenmişti. O dönemde Napoli, Galatasaray, Inter Miami ve Suudi Arabistan'dan çeşitli kulüplerle rekabet etmişti. De Bruyne sonunda Napoli'yi seçmişti.

De Bruyne'nin kariyerini San Diego'da noktalama olasılığı yüksek. VfL Wolfsburg ve Manchester City gibi kulüplerde de forma giyen oyuncu, her yıl tatil için bu şehre gidiyor ve bölgeyi çok seviyor.

De Bruyne'nin menajeri ile San Diego yönetimi, kasım ayındaki millî maç arasında doğrudan görüşmeyi planlıyor.