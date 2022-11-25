Kevin De Bruyne takım arkadaşlarını hedef aldı: "Belçika, Manchester City gibi oynayamaz"

Kevin De Bruyne, Belçika'nın Manchester City olamayacağını kabul ederken milli takıma uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Orta saha oyuncusu, Premier Lig'de Manchester City ile zirve yarışı veriyor

Milli sahnede ise Belçika'yı ayağa kaldırmakta zorlanıyor

Bu konuda takım arkadaşlarına gönderme yaptı

NE OLDU? 31 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de Manchester City ile birlikte ipleri elinde tutmaya alıştı. Ancak bir zamanların harika çocuğu, milli formayla Belçika'yı ayağa kaldırmakta zorlanıyor. Bu konuda takım arkadaşlarının daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

NE OLDU? Belçika ile 2022 Dünya Kupası mücadelesi veren Kevin De Bruyne şunları söyledi: "Belçika, Manchester City gibi oynayamaz. Milli takımda etrafınızdaki oyunculara uyum sağlamanız gerekiyor. Bu beni bazen hayal kırıklığına uğratıyor mu? Evet. Fakat bunu daha az belli etmeliyim."

BÜYÜK RESİM: Dünya Kupası'nda Belçika, Kanada'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Toby Alderweireld ile tartışırken kameralara yakalanan De Bruyne, şunları söyledi: "Her zaman iyi tepkiler veremediğimi biliyorum. Arada sırada duygu patlaması olur ve bu da oyunun bir parçası."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

KEVIN DE BRUYNE İÇİN SIRADA NE VAR? Kevin De Bruyne ve arkadaşları, 27 Kasım'da Fas karşısında galibiyet arayacaklar. Manchester City'nin yıldızını Dünya Kupası'nın ardından Liverpool ile İngiltere Lig Kupası maçı bekliyor.