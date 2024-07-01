Kevin De Bruyne, Suudi Arabistan'a transfer olma şartını açıkladı

Kevin De Bruyne, Manchester City'den ayrılıp Suudi Arabistan'a gitmesi için gerekli olan şeyi açıkladı.

Kevin De Bruyne sözleşmesinin son yılına girdi

Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi var

Belçikalı transferi için gerekli maddeyi açıkladı

NE OLDU? Kevin De Bruyne, 2015 yılından bu yana formasını giydiği Manchester City ile sözleşmesinin son yılına girdi. Premier Lig ekibiyle henüz yeni sözleşme görüşmelerine başlamadı ve Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi olduğu söyleniyor.

NE SÖYLENDİ? HLN'ye konuşan De Bruyne, Suudi Arabistan'dan büyük para teklif edilmesi halinde ailesi için bir tercih yapacağını söyledi: "Birçok haber okudum ama henüz kim benimle iletişime geçmedi. Umarım birkaç yıl daha City'de kalabilirim. Herkes bir yıl daha sözleşmem olduğunu biliyor. Önümüzdeki aylarda Manchester City'de olacağımı düşünüyorum ama olmazsa başka şeylere bakmam gerekecek. Bakın fazlasıyla param var. Ama çok yüksek bir miktar teklif edilirse bunu yalnız kendim değil, ailem için de düşünmem gerekecek."

SIRADA NE VAR? Kevin De Bruyne şu anda Belçika ile birlikte EURO 2024'e odaklanmış durumda. Son 16 turu mücadelesinde Fransa ile karşı karşıya gelecekler.