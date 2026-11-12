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PSV, Kevin De Bruyne'nin peşinde. Eindhovens Dagblad gazetesinin PSV muhabiri Rik Elfrink, çarşamba akşamı yurt dışında çıkan haberlerin ardından bu ilgiyi doğruladı. Son lig şampiyonu, ses getirecek bir transfer gerçekleştirmeyi umuyor.

35 yaşındaki De Bruyne'nin, başarılı teknik direktör Peter Bosz'a hücumda daha fazla seçenek sunması hedefleniyor. Elfrink, dünyaca ünlü orta saha oyuncusunun Eindhoven'a gelmesi konusunda "kesinlikle umut" olduğunu yazdı.

Gazeteci, "Belçikalı oyuncuyla üst düzeyde temas var. De Bruyne, Belçika Millî Takımı'nda yıllardır PSV sağlık görevlisi Eddy Pepels ile çalışıyor" diye ekledi.

Elfrink'e göre PSV, gelecek yaz Napoli ile sözleşmesi sona erecek De Bruyne için "çok yüksek bir bonservis bedeli" ödemek zorunda değil. "Ancak Belçikalı yıldızın oldukça yüksek bir maaş alması gerekecek. Örneğin Ivan Perisic de PSV'de böyle bir maaş kazanıyor."

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Elfrink, "PSV, bu seviyedeki oyuncular için elbette her zaman kesenin ağzını açmak ister; yeter ki koşullar makul sınırlar içinde kalsın" dedi.

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Elfrink'e göre De Bruyne, PSV'nin yaklaşımına "kesinlikle olumsuz" yanıt vermedi. Transferin gerçekleşip gerçekleşemeyeceği önümüzdeki haftalarda belli olacak.

PSV, De Bruyne'yi Hollanda'ya getirmeyi başarırsa oyuncu 10 Ocak'ta Feyenoord'a karşı ilk maçına çıkabilir. Ancak o ay Şampiyonlar Ligi'nde henüz forma giyemeyecek.

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De Bruyne, Napoli'den yalnızca bir buçuk yıl sonra ayrılabilir. Manchester City'de geçirdiği son derece başarılı on sezonun ardından Güney İtalya kulübüne imza atmıştı.

Tecrübeli oyuncu, Napoli formasıyla 36 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda dokuz gol ve altı asist kaydetti. De Bruyne bu sezon Serie A'da dört kez gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz golü yok.