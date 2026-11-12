"Kevin De Bruyne'nin PSV'ye gelebileceğine dair kesinlikle umut var"

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PSV, Kevin De Bruyne'nin peşinde. Eindhovens Dagblad gazetesinin PSV muhabiri Rik Elfrink, çarşamba akşamı yurt dışı basınında çıkan haberlerin ardından bunu doğruladı. Son lig şampiyonu, ses getirecek bir transfere imza atmayı umuyor.

35 yaşındaki De Bruyne'nin, başarılı teknik direktör Peter Bosz'a hücumda daha fazla seçenek sunması hedefleniyor. Elfrink, dünyaca ünlü orta saha oyuncusunun Eindhoven'a gelebileceğine dair "kesinlikle umut" olduğunu yazdı.

Gazeteci, "Belçika millî takımında yıllardır PSV'nin sağlık görevlisi Eddy Pepels ile çalışan Belçikalı oyuncuyla üst düzeyde temas var" diye ekledi.

Elfrink'e göre PSV, gelecek yaz Napoli ile sözleşmesi sona erecek De Bruyne için "çok yüksek bir bonservis bedeli" ödemek zorunda değil. "Ancak Belçikalı yıldızın, örneğin PSV'de Ivan Perisic'in aldığı gibi, çok yüksek bir maaş alması gerekecek."

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Elfrink, "PSV, bu kalibredeki oyuncular için elbette her zaman kesenin ağzını açmak ister; yeter ki koşullar kabul edilebilir sınırlar içinde kalsın" ifadelerini kullandı.

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Elfrink'e göre De Bruyne, PSV'nin ilgisine "kesinlikle olumsuz" yanıt vermedi. Transferin gerçekleşip gerçekleşemeyeceği önümüzdeki haftalarda belli olacak.

PSV, De Bruyne'yi Hollanda'ya getirmeyi başarırsa oyuncu 10 Ocak'ta Feyenoord'a karşı ilk maçına çıkabilir. Ancak o ay Şampiyonlar Ligi'nde henüz forma giyemeyecek.

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De Bruyne, Napoli'den yalnızca bir buçuk yıl sonra ayrılabilir. Manchester City'de geçirdiği çok başarılı on sezonun ardından Güney İtalya kulübüyle sözleşme imzalamıştı.

Tecrübeli oyuncu, Napoli formasıyla 36 maça çıktı. Bu maçlarda dokuz gol ve altı asist kaydetti. De Bruyne bu sezon Serie A'da dört kez gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz golü yok.