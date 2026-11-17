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Kevin De Bruyne'nin aracının pazartesi akşamı Brabant'taki Oisterwijk'te görüldüğü öne sürüldü. Ancak Rik Elfrink, Eindhovens Dagblad'da dikkat çekici biçimde "herhangi bir görüşme yapılmadığını" bildirdi.

Pazartesi akşamı birden fazla kişi, PSV yöneticisi Marcel Brands'ın yaşadığı Brabant'taki Oisterwijk'te "De Bruyne'nin aracını" gördü.

PSV_transfers adlı Instagram hesabı konuyu araştırdı ve De Bruyne'nin aracına ait görüntüler paylaştı. Görüntülerin gerçek olup olmadığını doğrulamak zor.

Görüntülerde, plakası "De Bruyne" olan bir Range Rover'ın park hâlinde olduğu görülüyor. Belçika'da araç sahipleri plakalarını kendileri seçebiliyor.

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Hesap, "Oisterwijk'te plakası De Bruyne olan bir Range Rover görüldü. Tesadüf mü, yoksa başka bir şey mi var?" diye yazdı.

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Hesap, "De Bruyne'nin aracını gördükten sonra araç kısa sürede başka bir yere çekildi. Tesadüf mü? Kim bilir" ifadeleriyle paylaşımını tamamladı.

Elfrink'e göre, millî takım görevini tamamladığı için Belçika'da bulunan De Bruyne ile Brands arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmedi.

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PSV'yi takip eden gazeteci, "Güvenilir kaynaklara göre PSV yönetimiyle bir görüşme yapılmadı" diye yazdı. Ayrıca PSV'nin Napoli ile de anlaşmaya varması gerektiğini vurguladı.