Kevin De Bruyne, Manchester derbisini kaçırabilir

Sheffield Wednesday maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan De Bruyne'nin Manchester United deplasmanında formasından uzak kalma ihtimali var.

'de Kevin De Bruyne tedirginliği yaşanıyor.

Pep Guardiola'nın ekibi FA Cup 5. turunda Sheffield Wednesday'i Sergio Agüero'nun golüyle 1-0 eleyip çeyrek finale yükselirken, De Bruyne sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi.

Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pep Guardiola, Belçikalı yıldızın sakatlığıyla ilgili iyimser konuşmadı:

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"Kötü bir şekilde yere düştü ve belinden sakatlandı. Sakatlığı ne kadar sürecek bilmiyoruz ama umarım uzun sürmez."

Bu açıklamanın ardından De Bruyne'nin Manchester derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

Premier Lig'de bir maç eksiğiyle 'un 22 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Manchester City, 8 Mart Pazar günü 19:30'da 'la Old Trafford'da karşılaşacak.