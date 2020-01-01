Kevin De Bruyne, Man City'de kalmaya bir şartla razı

Belçikalı yıldız, Manchester City'yle sözleşmesini uzatmaya sıcak bakıyor. Fakat bir şartla...

'nin yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne, iki yıllık Avrupa'dan men cezasının kalkması durumunda, takımda kalmaya sıcak bakıyor.

UEFA'nın FFP kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle iki yıl boyunca Avrupa kupalarından men cezası verdiği Manchester City, bu kararı CAS'a taşıdı. CAS 8 Haziran'dan itibaren üç gün boyunca itiraz davasını görüşecek ve nihai kararı verecek.

Haberin devamı aşağıda

De Bruyne daha önce yaptığı açıklamalarda iki yıl boyunca Avrupa'da oynamayacak olmanın sindirmesi zor bir şey olduğunu ifade etmiş ve takımdan ayrılabileceğinin sinyalini vermişti. Kulüp yönetimi, oyuncu kadrosuna cezanın iptal edileceğinden emin oldukları yönünde telkinlerde bulunuyor.

Daha fazla takım

Goal'ün edindiği bilgilere göre, Ocak 2018'de City'yle beş yıllık sözleşme yapan De Bruyne, bu cezanın CAS tarafından iptal edilmesi durumunda uzun yıllar boyunca Manchester City'de kalmaya sıcak bakıyor. Fakat karar değişmezse Belçikalı yıldızın başka bir takıma transferini isteyeceği düşünülüyor.

2015'te 'dan 55 milyon pound karşılığında transfer edilen Kevin De Bruyne, Manchester City formasıyla çıktığı 211 maçta 50 gol attı.