Kevin De Bruyne, Lionel Messi'ye rakip mi oluyor?

Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne, Lionel Messi'ye rakip olabileceği sürpriz bir takımla görüşüyor.

De Bruyne'nin menajerleri sürpriz bir takımla görüştü

Kariyerini MLS'te noktalayabilir

Manchester City ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor

NE OLDU? The Athletic'in haberine göre, Kevin De Bruyne'nin menajerleri, gelecek sezon MLS'te mücadele edecek olan San Diego FC ile bir görüşme gerçekleştirdi. Belçikalı oyuncu kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde noktalamak isteyebilir. Ancak görüşmeler ciddi bir boyutta değil.

BÜYÜK RESİM: Kevin De Bruyne emekli olana kadar Manchester City forması giymek istiyor ancak sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Bu nedenle MLS ekiplerinin yanı sıra Suudi Arabistan'a da gidebileceği konuşuluyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Pep Guardiola'nın takımında önemli bir figür olan Kevin De Bruyne, takımının üst üste dördüncü Premier Lig şampiyonluğunu yaşamasına yardımcı oldu. 33 yaşındaki oyuncu bu sezon sakatlıklarla mücadele etti ancak buna rağmen çıktığı 18 Premier Lig maçında 4 gol, 10 asist kaydetti.

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SIRADA NE VAR? Belçikalı oyuncunun sözleşmesi, 2025 yazında sona eriyor. Bu hafta FA Cup'ta Manchester United'ı yenerek sezonu bir başka kupayla daha kapatmak istiyor.