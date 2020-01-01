Kevin De Bruyne: Ligler yeniden başlamamalı

Manchester City'nin yıldız oyuncusu, Premier Lig'de 2019-20 sezonunun yeniden oynatılmaması gerektiğini savundu.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ertelenen ligler arasında bulunan İngiltere Premier Lig'de federasyon, ligleri 30 Nisan'a kadar ertelemişti.

Salgının kontrol altına alındığı takdirde İngiltere maçların yoğun fikstürde oynanması fikri futbolcular tarafından destek görmemişti.

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'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, medyasından HLN'e yaptığı açıklamada sezonnunun yeniden oynatılmamasının daha iyi bir seçenek olduğunu söyledi.

Daha fazla takım

De Bruyne "Maçların ne zaman başlayacağına dair bir fikrim yok. Eğer maçlar oynanmaya hemen başlanırsa sakatlıklar meydana gelebilir. Normal şartlar altında en az 3 veya 4 haftalık bir hazırlanma süresine ihtiyacımız var. Büyük paraların kaybedileceğinin farkındayım ama kararı bu kadar bekletmek gelecek sezon için sorunları da beraberinde getirecek. Bütün organizasyonlar iptal edilebilir" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Manchester City formasıyla 35 resmi maça çıkan Kevin De Bruyne, 9 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.