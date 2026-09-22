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Bart DHanis
Çeviri:

Kevin De Bruyne'den Van Bommel hakkında çok net görüş: "Şimdiden biliyorum ki..."

Belçika

Kevin De Bruyne, Salı öğleden sonraki basın toplantısında yaptığı açıklamada Mark van Bommel’in milli takım teknik direktörü olmasından memnun olduğunu söyledi.

Van Bommel, Dünya Kupası’nın ardından Belçika Milli Takımı tarafından görevden ayrılan Rudi García’nın yerine getirildi. Hollandalı teknik adam bu hafta ilk kez takımın başında yer alıyor.

35 yaşındaki De Bruyne’ye salı günkü basın toplantısında Van Bommel’in üzerinde bıraktığı ilk izlenim soruldu. De Bruyne, “Tipik bir Hollandalı” yanıtını verdi.

De Bruyne, “Onu çok iyi tanımıyordum çünkü Belçika ligini çok fazla izlemiyorum (Van Bommel, Royal Antwerp FC’nin teknik direktörüydü, ed.). Ama şimdi onunla birkaç kez konuştuktan sonra bana tipik bir Hollandalı gibi geliyor” dedi.

Eski Manchester City süper yıldızının bununla ne kastettiği ise hemen ardından netleşti. “İlişkilerinde açık ve doğrudan biri. Daha ilk antrenmandan nasıl oynamak istediğini anladım.”

35 yaşındaki De Bruyne, Belçika Milli Takımı formasıyla 124 maça çıktı ve şimdilik bırakmayı düşünmüyor. “Fiziksel ve mental olarak iyi hissediyorum. Buraya oynamaya geldim.”

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