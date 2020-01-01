Kevin Campbell: Mesut Özil'in gitmesi Arsenal için iyi olur

Eski Arsenalli futbolcu Kevin Campbell, Mikel Arteta'nın Mesut Özil için radikal kararlar vermesi gerektiğini dile getirdi.

Eski futbolcu Kevin Campbell, Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Mesut Özil ve Matteo Guendouzi gibi isimler için radikal kararlar vermesi gerektiğini söyledi.

Transfer sezonuna Willian ve Gabriel Magalhaes gibi isimlerle başlayan Arsenal, yeni isimler için çalışmalarını sürdürürken, eski Arsenal oyuncusu Campbell, kulübün öncelikle oyuncu satması gerektiğini düşünüyor.

Campbell, Stadium Astro 'ya yaptığı açıklamada, "Arteta'nın yaptığı şeyin ne olduğunu söyleyeyim; geçen sezon ilk 11'de tercih etmediği için otoritesini sarsan Matteo Guendouzi'yi adeta kesip buzluğa koydu. Ama şimdi Arteta'nın yeni sezonda 'herkes sıfırdan başlar' felsefesiyle Fransız futbolcu için yeni bir şans doğdu. Guendouzi'nin yetenekli ve iyi bir futbolcu olduğunu biliyoruz ama bakalım kendisi geçmişi geride bırakıp bu şansı değerlendirecek mi? Futbola yeniden odaklanması lazım, aksi halde eminim Arsenal onu başka bir takıma satacaktır."

Daha fazla takım

"Odadaki fil Mesut Özil'e gelince... Oynamasına veya herhangi bir şey yapmasına gerek yok, sözleşmesinde 1 yıl daha var ve takımda kalacağını söylüyor. Onu bir şekilde takımdan göndermeyi başarırlarsa Arsenal için iyi olur, yoksa bu yükü 1 sene daha taşımaları gerekecek."